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Ошибки, из-за которых ваша кошка не хочет гулять на поводке

1:54
Зоосфера

Кошки — свободолюбивые создания, и прогулка на поводке для них может показаться настоящим испытанием. Многие питомцы воспринимают ошейник и поводок как угрозу, сопротивляются, извиваются и даже кусаются. Однако если действовать правильно, можно приучить кошку к прогулкам без насилия и стресса.

Кошка
Фото: commons.wikimedia.org by K B, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка

Шаг 1: Выбор экипировки

Для безопасности животного лучше всего использовать нагрудную шлейку вместо ошейника. Она должна быть удобной и подходить по размеру, а между ремнём и телом кошки должен свободно проходить палец.

Шаг 2: Привыкание к шлейке

Не стоит сразу выводить питомца на улицу. Сначала дайте кошке привыкнуть к шлейке в доме: надевайте её на короткое время и поощряйте лакомствами.

Шаг 3: Добавляем поводок

Когда кошка перестанет нервничать в шлейке, можно пристегнуть поводок. Важно не использовать поводок-рулетку — он может напугать животное резкими движениями. Пусть питомец просто привыкает к ощущению пристёгнутого поводка.

Шаг 4: Первый выход на улицу

Не торопитесь заставлять кошку идти за вами. Первая реакция может быть панической — животное может попытаться спрятаться. В такие моменты важно не дёргать поводок, не тянуть кошку силой и не наказывать её за непослушание.

Шаг 5: Терпение и позитивное подкрепление

Используйте лакомства и игры, чтобы питомец воспринимал прогулки как нечто приятное. Сначала ограничьтесь короткими выходами, а затем постепенно увеличивайте продолжительность прогулок и разнообразьте маршруты.

Главное — уважать индивидуальность вашей кошки. Не все питомцы любят гулять, и если кошка испытывает сильный стресс, возможно, лучше оставить её в доме.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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