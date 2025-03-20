Модные питомцы: кого выбирают вместо кошек и собак в 2025 году

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки и собаки уже не единственные звёзды домашних любимцев. Всё больше людей выбирают экзотических животных: улиток, осьминогов и даже насекомых. Они не требуют прогулок, не вызывают аллергии и выглядят необычно. Но смогут ли они стать настоящими компаньонами?

Фото: commons.wikimedia.org by Конни29, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тедди-кролик

Необычные, но неприхотливые

Насекомые-палочники — живые антистрессы. Они тихие, недорогие в содержании и интересны для наблюдения. Единственный минус — короткая продолжительность жизни.

— живые антистрессы. Они тихие, недорогие в содержании и интересны для наблюдения. Единственный минус — короткая продолжительность жизни. Улитки ахатины — медлительные, но узнают хозяев по запаху. Им нужен влажный террариум, овощи и кальций для раковины. Уход минимальный, но будьте готовы к потомству.

— медлительные, но узнают хозяев по запаху. Им нужен влажный террариум, овощи и кальций для раковины. Уход минимальный, но будьте готовы к потомству. Африканские карликовые ежи — милые и контактные, но требуют разнообразного питания и бережного обращения.

Интеллектуальные и необычные

Карликовые осьминоги — умны, способны узнавать людей и решать задачи. Но им нужен морской аквариум с фильтрацией и строгим контролем температуры.

— умны, способны узнавать людей и решать задачи. Но им нужен морской аквариум с фильтрацией и строгим контролем температуры. Попугаи — могут стать верными друзьями, но требуют много внимания. Крупные виды, такие как ара или какаду, подойдут только опытным владельцам.

Как выбрать идеального питомца?

Задайте себе три вопроса:

Сколько времени готовы тратить на уход? Есть ли бюджет на специализированный корм и оборудование? Готовы ли мириться с особенностями животного (шум, запах, уборка)?

Если нужен неприхотливый питомец, подойдут улитки или палочники. Если хочется интеллектуального компаньона — присмотритесь к осьминогам и попугаям. Главное — помнить, что даже самый экзотический зверёк требует заботы и любви.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

