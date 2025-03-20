Купили кошке дорогую игрушку, а она играет с фантиком? Вот почему так происходит

Вы купили кошке шикарную игровую конструкцию с перьями, колокольчиками и хитроумными лабиринтами, а она предпочла гонять по квартире старый бумажный шарик? Не спешите винить питомца в капризности — у этого поведения есть вполне логичное объяснение.
Кошки — прирождённые охотники, а их выбор игрушек зависит не от цены, а от ощущений. Шуршащий фантик имитирует поведение добычи: он лёгкий, двигается непредсказуемо и издаёт звуки, напоминающие писк грызуна. А вот дорогие электронные игрушки с резкими движениями могут, наоборот, отпугнуть питомца.
Часто кошки игнорируют предметы, пахнущие магазином. Новые вещи обработаны химией, и этот запах перебивает природные ароматы, которые важны для животного. Попробуйте сделать игрушку "живой": потрите её руками, чтобы перенести свой запах, или спрячьте в коробку с кошачьей мятой.
Слишком большая игрушка воспринимается не как добыча, а как странный неподвижный объект. Идеальный вариант — небольшой предмет, который кошка может схватить зубами и унести, как настоящую жертву.
Иногда дело не в самой игрушке, а в вашем участии. Если кошка не реагирует на мячик, попробуйте "оживить" его: дёргайте за верёвку, прячьте за углом, создавайте эффект неожиданности. Для кошки важен сам процесс охоты, а не объект охоты.
Так что не удивляйтесь, если любимая игрушка вашего питомца окажется вовсе не той, на которую вы потратили деньги. Ведь лучшая забава для кошки — это та, что пробуждает её охотничий инстинкт. Даже если это старый носок, набитый валерианой.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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