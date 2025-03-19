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Крокодилы Австралии изменили пищевую цепь – учёные бьют тревогу

2:33
Зоосфера

Популяция морских крокодилов на Северной территории Австралии переживает настоящий демографический взрыв. С момента введения запрета на их отстрел численность этих хищников выросла с 3000 особей в 1971 году до более 100 000 сегодня. Это привело к резким изменениям в экосистеме, поставив перед учёными новые вопросы о роли крокодилов в природе.

аллигатор крокодил
Фото: Wikipedia by Charles Patrick Ewing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
аллигатор крокодил

Крокодилы съедают в 9 раз больше, чем 50 лет назад

Сегодня морские крокодилы потребляют в девять раз больше добычи, чем в 1979 году. Тогда этот показатель составлял менее 20 кг пищи на квадратный километр водно-болотных угодий, а к 2019 году достиг 180 кг.

Изменилась и их диета: если раньше 65% рациона приходилось на водных животных, то теперь 70% добычи составляют наземные существа — дикие свиньи, домашний скот и азиатские буйволы. Это оказывает серьёзное влияние на популяции этих видов и экологический баланс региона.

Как они играют огромную роль в экосистемах

"С точки зрения количества потребляемой пищи и выделяемых веществ, это невероятно высокий показатель. Он равен или даже превышает аналогичные показатели многих хищников, таких как львы Серенгети или волки Йеллоустона", — говорит ведущий исследователь Хэмиш Кэмпбелл из Университета Чарльза Дарвина.

Влияние на водную среду: неожиданный эффект

Стремительный рост популяции крокодилов изменил химический состав водоёмов Северной территории. За 50 лет выброс азота в воду увеличился в 186 раз, а фосфора — в 56 раз.

Эти элементы, попадая в экосистему, стимулируют рост фитопланктона и зоопланктона, оказывая влияние на всю пищевую цепь.

"Крокодилы получают питательные вещества из наземной пищевой сети, а затем возвращают их в воду, что имеет огромное значение", — отмечает Кэмпбелл.

Хотя массовый рост численности крокодилов вызывает беспокойство, исследование показывает, что эти рептилии играют важнейшую роль в балансе экосистем.

Анализ костей древних и современных крокодилов подтвердил: их влияние на природу гораздо глубже, чем считалось ранее.

Уточнения

Содру́жество Австра́лии (англ. Commonwealth of Australia,) — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.

Крокоди́лы (лат. Crocodilia) — отряд вторично-водных животных класса пресмыкающихся из клады эузухий, которая, в свою очередь, вместе с множеством промежуточных клад относится к кладе круротарзы или псевдозухии.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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