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Мини-хищники, пловцы и мастера маскировки: самые необычные кошки, о которых вы не знали

2:50
Зоосфера

В мире диких кошек есть не только грациозные ягуары и величественные тигры, но и настоящие уникальные создания. От самых миниатюрных, но смертоносных хищников до кошек, покоряющих воду, — знакомьтесь с самыми необычными представителями семейства кошачьих.

сервал
Фото: commons.wikimedia.org by Steve Jurvetson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
сервал
  • Черноногая кошка — крошечный, но грозный охотник

Черноногая кошка — одна из самых маленьких диких кошек в мире, но при этом — настоящая машина для охоты. Весом всего 2 кг, она за одну ночь способна поймать больше добычи, чем леопард за полгода. Статистика впечатляет: успешность её охоты — 60%, тогда как у львов этот показатель составляет всего 25%.

  • Сервал — мастер прыжков

Этот изящный обитатель африканских саванн отличается самыми длинными лапами и ушами среди кошек. Они помогают ему выискивать добычу в высокой траве и молниеносно атаковать. Сервал способен прыгнуть на три метра вверх и преодолеть 3,6 метра в длину за один прыжок.

  • Кошка Палласа — обладатель самого ворчливого вида

Эта кошка, будто недовольная всем на свете, отличается круглыми зрачками, что делает её взгляд особенно необычным. Обитающая в Центральной Азии, она мастерски маскируется среди камней, буквально превращаясь в часть пейзажа.

  • Плоскоголовая кошка — кошка, похожая на лемура

Своим вытянутым телом и большими глазами эта кошка больше напоминает лемура, чем представителя семейства кошачьих. Она живёт в тропических лесах Юго-Восточной Азии и предпочитает селиться рядом с водоёмами.

  • Каракал — быстрый охотник с кисточками на ушах

Каракал известен своими ушами с кисточками, которые служат ему не только для слуха, но и для общения с сородичами. Он способен высоко подпрыгивать, ловя добычу в воздухе.

  • Рыболовная кошка — настоящий пловец

Эта кошка способна охотиться прямо в воде! У неё перепончатые лапы и мощный хвост, которые помогают ей плавать. Её необычный голос больше напоминает лай, чем привычное "мяу".

  • Рыжевато-пятнистый кот — миниатюрный охотник Азии

Весом всего 1-2 кг, этот малыш — самая маленькая дикая кошка Азии. Он ведёт ночной образ жизни и охотится на грызунов и птиц.

  • Шотландская дикая кошка — дикая, но похожая на домашнюю

Единственная местная дикая кошка Великобритании выглядит почти как полосатый кот, но остаётся грозным хищником. Несмотря на схожесть с домашними кошками, она ведёт полностью дикий образ жизни.

 

Уточнения

Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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