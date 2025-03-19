Эти породы собак никогда не примут нового хозяина — даже не пытайтесь

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые собаки настолько независимы и упрямы, что просто отказываются принимать нового владельца. Их нельзя приручить вкусняшками, лаской или долгими прогулками — максимум, на что можно рассчитывать, это снисходительное терпение.

Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Послушная собака

Басенджи — упрямый интеллектуал

Басенджи — порода, известная своим умом, самостоятельностью и невероятным упрямством. Эти собаки не просто независимы, а полностью уверены, что человек в их жизни — это скорее сосед, чем хозяин. Если вы решите взять взрослого басенджи, будьте готовы к игнору, а иногда и к открытой неприязни.

Ши-тцу — благосклонность нужно заслужить

Ши-тцу по праву считаются одними из самых независимых собак. Они могут быть преданными своим хозяевам, но новому владельцу придётся изрядно постараться, чтобы заслужить хотя бы дружелюбный взгляд. Впрочем, если запастись терпением, вкусняшками и любимыми игрушками, со временем ши-тцу может превратиться в верного друга.

Чау-чау — собака, которая выбирает сама

Чау-чау известны не только своим пушистым обликом, но и сложным характером. Эти собаки формируют привязанность раз и на всю жизнь, поэтому смена хозяина для них — настоящий стресс. Если речь идёт о взрослом псе, придётся приложить огромные усилия, чтобы он хоть как-то принял вас в свою жизнь. Лучший вариант — заводить чау-чау щенком, чтобы построить доверие с самого начала.

Как найти подход к независимой собаке?

Если вам досталась взрослая собака с независимым характером, не пытайтесь сломить её волю. Запаситесь терпением, проявляйте уважение и дайте питомцу время привыкнуть. Используйте метод позитивного подкрепления, а главное — не пытайтесь заставить собаку быть ласковой. Постепенно, с любовью и заботой, даже самая упрямая порода может начать вам доверять.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

