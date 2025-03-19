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Ночная активность кошки — каприз или инстинкт? Как перестать просыпаться среди ночи

2:51
Зоосфера

Кошки — создания удивительные: нежные, но независимые, ласковые, но игривые. Однако если ваш пушистый друг внезапно начинает будить вас среди ночи — мяукая, лапой толкая в лицо или даже покусывая за нос — это повод задуматься. Почему кошки так себя ведут, и что с этим делать?

Испуганная кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Испуганная кошка

Основные причины ночного беспокойства

1. Голод

У кошек есть внутренние часы, которые чётко подсказывают, когда пора есть. Если питомец привык к чёткому графику кормления, он может требовать свою порцию точно в установленное время. А если кормление происходит "по требованию", кошка может просто считать, что её владелец всегда готов её покормить, и без стеснения напомнит об этом.

2. Недостаток внимания

Несмотря на свою независимость, кошки — социальные существа, которым нужно общение. Если питомец чувствует себя одиноким, он может разбудить вас, чтобы получить немного ласки и общения. Особенно часто так ведут себя кошки, которые остаются дома одни на длительное время.

3. Желание поиграть

Кошки — прирождённые охотники, и даже в домашних условиях их инстинкты требуют активности. Если в течение дня питомец не получает достаточной физической и умственной нагрузки, избыток энергии может проявляться ночью. В этом случае кошка воспринимает вас как игрового партнёра и буквально заставляет поучаствовать в её забавах.

4. Чувство тревоги

Некоторые кошки могут будить хозяина, когда чувствуют опасность или испытывают стресс. Неожиданные звуки, запахи или движения за пределами дома могут заставить питомца искать защиты. В такие моменты кошка может прижиматься к вам, мурлыкать или даже слегка кусать, как бы призывая обратить внимание на ситуацию.

Как договориться с кошкой и спать спокойно?

Чтобы ночные "атаки" со стороны питомца не стали привычкой, попробуйте:

  • Установить чёткий режим дня — кормить кошку и играть с ней в одно и то же время.
  • Выделять время на активные игры перед сном — чтобы питомец успел выплеснуть энергию и не разбудил вас среди ночи.
  • Обеспечить кошке развлечения в одиночестве — игрушки, лазалки, даже простая картонная коробка могут её увлечь.
  • Не реагировать на попытки разбудить вас — если вы встанете и уделите ей внимание, кошка поймёт, что это работает, и будет делать так снова.

Кошки не делают ничего просто так. Их поведение всегда имеет причину. Если питомец будит вас — это не каприз, а способ донести свои потребности. Попробуйте понять его, и ваши ночи снова станут спокойными.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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