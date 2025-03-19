Какие привычки хозяев доводят собак до стресса? Список раздражителей

3:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки — невероятно преданные животные, но даже они могут испытывать дискомфорт от некоторых действий хозяина. Причём питомец может никак это не показывать, но это не значит, что ему приятно. Что же раздражает собак больше всего?

Фото: flickr.com by svklimkin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка и собака

Запрет на исследование территории

Прогулка для собаки — это не просто физическая активность, а целый ритуал, связанный с изучением окружающего мира. Даже если маршрут привычен, на нём могут появиться новые запахи. Если постоянно подгонять питомца и не давать ему обнюхивать интересные места, он будет чувствовать себя ограниченным и тревожным.

Чрезмерное использование парфюма

Собаки обладают потрясающим нюхом, который во много раз чувствительнее человеческого. Поэтому резкие ароматы духов, особенно в больших количествах, могут вызывать у них сильный дискомфорт. Запахи, приятные для человека, для собаки могут быть просто невыносимыми.

Игнорирование питомца

Собаки — социальные животные, которым необходим контакт с хозяином. Если с питомцем не играть, не разговаривать и не уделять ему внимание, он может начать страдать от недостатка общения. Это нередко приводит к разрушительному поведению — пёс начинает портить вещи, чтобы привлечь к себе внимание.

Грубые окрики и наказания

Как и люди, собаки не переносят крика. Резкие окрики пугают питомца и могут вызвать стресс, особенно если это происходит регулярно. Вместо того чтобы кричать, лучше использовать методы позитивного подкрепления.

Принудительное купание без подготовки

Для многих собак купание — это стресс. Особенно неприятно, если хозяин резко затаскивает питомца в ванну или использует слишком горячую или холодную воду. Если подойти к процессу аккуратно, дать собаке привыкнуть и не делать это насильно, процесс пройдет гораздо спокойнее.

Постоянные объятия

Объятия могут казаться выражением любви, но для собаки это скорее акт доминирования. Многие питомцы терпят их, но не получают от этого удовольствия. Если собака напрягается, пытается вывернуться или отворачивает голову — значит, ей не нравится такой способ проявления ласки.

Неправильный выбор одежды

Некоторые владельцы любят наряжать своих питомцев в милую одежду, но важно помнить, что собака — это не игрушка. Если одежда неудобная, слишком тугая или мешает передвижению, питомец будет испытывать дискомфорт.

Резкие перемены в режиме дня

Собаки привыкают к определённому распорядку, и резкие изменения могут вызывать у них стресс. Поздние кормления, сокращение времени прогулки или смена хозяина на день-два — всё это может выбивать питомца из привычного ритма.

Если избегать этих ошибок, ваш пёс будет чувствовать себя комфортнее, а отношения между вами станут крепче!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

