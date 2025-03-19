Как приучить щенка к туалету: простая схема, которая работает

Первые месяцы жизни с щенком — это не только радость, но и настоящий марафон с тряпкой. Однако приучить малыша к туалету можно быстрее, чем кажется. Главное — терпение, последовательность и правильный подход.

Фото: commons.wikimedia.org by Johanaliceth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Щенок

Шаг 1: Выбираем место

Чтобы избежать хаоса в доме, нужно определить "туалетный" уголок. Поставьте одноразовую пелёнку или плотную ткань в укромном месте — это будет первой "меткой" для питомца.

Шаг 2: Следите за поведением

Щенки перед "делом" часто обнюхивают пол, суетятся, крутятся на месте. В этот момент аккуратно перенесите малыша на пелёнку.

Если промахнулся — не ругайте. Просто положите бумажку, промокшую в лужу, на пелёнку. Запах поможет щенку запомнить нужное место.

Шаг 3: Учимся ходить на улицу

К четырём месяцам пора осваивать прогулки. Выносите питомца сразу после сна или еды — в моменты, когда вероятность "аварии" особенно высока.

Удачный поход в туалет на улице — это повод похвалить щенка и дать угощение.

Провалы игнорируем — ругать малыша бесполезно, он просто не поймёт.

Шаг 4: Поощрение за успехи

Со временем лакомства выдаём только за туалет на улице. Так щенок запомнит, что прогулка — это приятный ритуал.

Шаг 5: Ответственность хозяина

Даже когда питомец уже привык к прогулкам, не забывайте брать с собой пакетики и салфетки. Чистый асфальт — это не только этикет, но и уважение к окружающим.

Главное правило: терпение и последовательность

Приучение к туалету — это не жёсткий дресс-код, а мягкая игра по правилам. Чем чётче алгоритм и спокойнее реакция хозяина, тем быстрее щенок усвоит, где его уголок.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

