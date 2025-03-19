5 ошибок после купания кота, которые могут ему навредить

Купание - это стресс не только для кота, но и для его владельца. Однако даже после водных процедур можно случайно навредить питомцу. Вот 5 запретов, которые важно соблюдать.
1. Не трите шерсть полотенцем
Как правильно:
Аккуратно промокните шерсть, двигаясь по направлению роста волос.
2. Не игнорируйте уши
Как правильно:
Удалите влагу ватным тампоном из внешней части уха, но не лезьте глубоко.
3. Не расчёсывайте мокрую шерсть
Как правильно:
Дождитесь, пока шерсть высохнет естественным образом, и только потом используйте гребень.
4. Не кормите сразу после купания
Как правильно:
Дайте коту отдохнуть 1-1,5 часа перед приёмом пищи.
5. Не выпускайте кота на улицу
Как правильно:
Дождитесь, пока шерсть полностью высохнет, прежде чем выпускать питомца.
Итог
Следуя этим правилам, вы избежите проблем со здоровьем кота и сделаете процесс купания менее стрессовым в будущем!
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