5 ошибок после купания кота, которые могут ему навредить

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Купание - это стресс не только для кота, но и для его владельца. Однако даже после водных процедур можно случайно навредить питомцу. Вот 5 запретов, которые важно соблюдать.

Фото: commons.wikimedia.org by FAUSTMEPHISTOPHELES, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ориентальная кошка

1. Не трите шерсть полотенцем

Кожа после купания чувствительна, а грубое трение может вызвать раздражение.

Полотенце может спутать шерсть, делая её уязвимой для выдёргивания.

Как правильно:

Аккуратно промокните шерсть, двигаясь по направлению роста волос.

2. Не игнорируйте уши

Вода, попавшая внутрь ушей, может вызвать воспаление и отит.

Как правильно:

Удалите влагу ватным тампоном из внешней части уха, но не лезьте глубоко.

3. Не расчёсывайте мокрую шерсть

Намокшие волоски легко вырываются, причиняя коту боль.

Как правильно:

Дождитесь, пока шерсть высохнет естественным образом, и только потом используйте гребень.

4. Не кормите сразу после купания

Стресс от воды может вызвать тошноту.

Наполненный желудок может усугубить состояние питомца.

Как правильно:

Дайте коту отдохнуть 1-1,5 часа перед приёмом пищи.

5. Не выпускайте кота на улицу

Влага делает шерсть магнитом для грязи и паразитов.

Холодный воздух или сквозняк могут вызвать простуду.

Как правильно:

Дождитесь, пока шерсть полностью высохнет, прежде чем выпускать питомца.

Итог

Следуя этим правилам, вы избежите проблем со здоровьем кота и сделаете процесс купания менее стрессовым в будущем!

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



