Если вас часто кусают комары – ответ кроется в химии вашего тела

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Комары — настоящие охотники, способные чувствовать нас на расстоянии. Они не просто случайно кусают — их привлекают конкретные химические сигналы, которые мы выделяем.

Фото: Wikimedia Commons by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ комар Anopheles minimus

Что привлекает комаров

1. Выдыхаемый углекислый газ (CO₂)

Комары чувствуют его за десятки метров.

Чем больше CO₂ выделяет человек (например, во время физической активности), тем больше он привлекает комаров.

2. Компоненты пота

Молочная кислота, аммиак, жирные кислоты — комары обожают их запах.

Эти вещества делают некоторых людей "вкуснее" для насекомых.

3. Температура тела

Насекомые ориентируются на тепло, определяя подходящую жертву.

Почему комары выбирают именно людей

Несмотря на схожесть запахов человека и животных, Aedes aegypti (основной переносчик лихорадки денге) умеет отличать людей от животных.

В 2022 году учёные использовали CRISPR-Cas9, внедрив флуоресцентные гены в ДНК самок комаров. Это позволило визуализировать активность их мозга и понять, как они анализируют запахи.

Как защититься от комаров:

Использовать репелленты, маскируя свой запах. Избегать резких перепадов температуры тела (например, сразу после тренировки). Носить светлую одежду — комары чаще кусают людей в тёмной одежде.

Теперь мы знаем: комары не просто кусают наугад, а тщательно выслеживают своих жертв!

Уточнения

Кровососу́щие комары́ - семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых, самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

