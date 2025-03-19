Если вас часто кусают комары – ответ кроется в химии вашего тела

Комары — настоящие охотники, способные чувствовать нас на расстоянии. Они не просто случайно кусают — их привлекают конкретные химические сигналы, которые мы выделяем.
1. Выдыхаемый углекислый газ (CO₂)
2. Компоненты пота
3. Температура тела
Почему комары выбирают именно людей
Несмотря на схожесть запахов человека и животных, Aedes aegypti (основной переносчик лихорадки денге) умеет отличать людей от животных.
В 2022 году учёные использовали CRISPR-Cas9, внедрив флуоресцентные гены в ДНК самок комаров. Это позволило визуализировать активность их мозга и понять, как они анализируют запахи.
Как защититься от комаров:
Теперь мы знаем: комары не просто кусают наугад, а тщательно выслеживают своих жертв!
Кровососу́щие комары́ - семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых, самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.
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