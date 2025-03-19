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Если вас часто кусают комары – ответ кроется в химии вашего тела

1:35
Зоосфера

Комары — настоящие охотники, способные чувствовать нас на расстоянии. Они не просто случайно кусают — их привлекают конкретные химические сигналы, которые мы выделяем.

комар Anopheles minimus
Фото: Wikimedia Commons by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
комар Anopheles minimus

Что привлекает комаров

1. Выдыхаемый углекислый газ (CO₂)

  • Комары чувствуют его за десятки метров.
  • Чем больше CO₂ выделяет человек (например, во время физической активности), тем больше он привлекает комаров.

2. Компоненты пота

  • Молочная кислота, аммиак, жирные кислоты — комары обожают их запах.
  • Эти вещества делают некоторых людей "вкуснее" для насекомых.

3. Температура тела

  • Насекомые ориентируются на тепло, определяя подходящую жертву.

Почему комары выбирают именно людей

Несмотря на схожесть запахов человека и животных, Aedes aegypti (основной переносчик лихорадки денге) умеет отличать людей от животных.

В 2022 году учёные использовали CRISPR-Cas9, внедрив флуоресцентные гены в ДНК самок комаров. Это позволило визуализировать активность их мозга и понять, как они анализируют запахи.

Как защититься от комаров:

  1. Использовать репелленты, маскируя свой запах.

  2. Избегать резких перепадов температуры тела (например, сразу после тренировки).

  3. Носить светлую одежду — комары чаще кусают людей в тёмной одежде.

Теперь мы знаем: комары не просто кусают наугад, а тщательно выслеживают своих жертв!

Уточнения

Кровососу́щие комары́ - семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых, самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

Автор Дмитрий Тезнев
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