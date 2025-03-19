Если бы животные рассказывали шутки, они бы смеялись вот так

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Смех — это не только человеческая привилегия. Исследования показывают, что многие животные тоже "смеются", особенно во время игры.

Фото: Tarutao National Marine Park by Rushen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Веселая макака

Какие животные способны смеяться

Учёные обнаружили 65 видов, которые используют игровую вокализацию, похожую на смех. Среди них:

Шимпанзе и гориллы - издают прерывистые звуки, когда играют.

- издают прерывистые звуки, когда играют. Беличьи обезьяны - "смеются" в виде писка.

- "смеются" в виде писка. Зелёные мартышки - мурлычут во время игры.

- мурлычут во время игры. Некоторые виды птиц и даже крыс - тоже проявляют подобные реакции.

Смех в животном мире помогает:

Показать, что игра не агрессивная - особенно во время имитации борьбы.

- особенно во время имитации борьбы. Укрепить социальные связи - как у людей.

- как у людей. Передавать положительные эмоции и снижать напряжённость в группе.

Исследования приматов Саши Винклера и Грега Брайанта показывают, что игровые звуки уникальны — они не используются в других ситуациях.

Почему это важно

Понимание того, как животные "смеются", помогает учёным лучше разобраться в эволюции человеческого смеха и его роли в коммуникации.

Так что, возможно, ваш питомец не просто издаёт звуки во время игры — он по-своему смеётся!

Уточнения

Смех - одна из реакций человека на внутренние и внешние стимулы, проявления которой включают в себя специфические звуки и непроизвольные движения мышц лица и дыхательного аппарата.

