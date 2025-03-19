Если бы животные рассказывали шутки, они бы смеялись вот так

Смех — это не только человеческая привилегия. Исследования показывают, что многие животные тоже "смеются", особенно во время игры.
Учёные обнаружили 65 видов, которые используют игровую вокализацию, похожую на смех. Среди них:
Смех в животном мире помогает:
Исследования приматов Саши Винклера и Грега Брайанта показывают, что игровые звуки уникальны — они не используются в других ситуациях.
Почему это важно
Понимание того, как животные "смеются", помогает учёным лучше разобраться в эволюции человеческого смеха и его роли в коммуникации.
Так что, возможно, ваш питомец не просто издаёт звуки во время игры — он по-своему смеётся!
Смех - одна из реакций человека на внутренние и внешние стимулы, проявления которой включают в себя специфические звуки и непроизвольные движения мышц лица и дыхательного аппарата.
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