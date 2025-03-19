GPS поможет спасти северных оленей: найден новый метод защиты

Сохранение северных оленей — сложная задача, требующая новых подходов. Учёные из Университета Калгари разработали метод, позволяющий выявлять популяции, находящиеся под угрозой, с помощью GPS-анализа передвижений.
Анализ данных GPS-слежения позволил выделить шесть различных поведенческих групп, каждая из которых требует индивидуальных мер по охране.
По словам ведущего автора исследования Маргарет Хьюз, включение поведенческих аспектов в программы сохранения даёт более точные данные о состоянии популяций и помогает разрабатывать эффективные стратегии защиты.
Технологии в службе экологии
Современные технологии, такие как GPS-ошейники и дроны, позволяют учёным отслеживать перемещения животных в режиме реального времени, что даёт возможность прогнозировать их поведение и адаптировать стратегии охраны.
Этот метод может быть полезен не только для северных оленей, но и для других исчезающих видов. Понимание закономерностей передвижения поможет экологам предсказывать, как животные реагируют на изменения окружающей среды и разрабатывать меры по их защите.
GPS - спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат WGS 84.
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