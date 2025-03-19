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GPS поможет спасти северных оленей: найден новый метод защиты

1:17
Зоосфера

Сохранение северных оленей — сложная задача, требующая новых подходов. Учёные из Университета Калгари разработали метод, позволяющий выявлять популяции, находящиеся под угрозой, с помощью GPS-анализа передвижений.

Северные олени
Фото: commons.wikimedia.org by Yulia Kolosova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Северные олени

Как отслеживание помогает защите оленей

Анализ данных GPS-слежения позволил выделить шесть различных поведенческих групп, каждая из которых требует индивидуальных мер по охране.

По словам ведущего автора исследования Маргарет Хьюз, включение поведенческих аспектов в программы сохранения даёт более точные данные о состоянии популяций и помогает разрабатывать эффективные стратегии защиты.

Технологии в службе экологии

Современные технологии, такие как GPS-ошейники и дроны, позволяют учёным отслеживать перемещения животных в режиме реального времени, что даёт возможность прогнозировать их поведение и адаптировать стратегии охраны.

Этот метод может быть полезен не только для северных оленей, но и для других исчезающих видов. Понимание закономерностей передвижения поможет экологам предсказывать, как животные реагируют на изменения окружающей среды и разрабатывать меры по их защите.

Уточнения

GPS - спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат WGS 84.

Автор Дмитрий Тезнев
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