Кошки и собаки могут обижаться – и вот как они это показывают

2:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы вернулись домой, а кот демонстративно отвернулся и ушёл под кровать. Собака не подбежала, хотя обычно встречает вас с радостью. Если такое поведение знакомо, возможно, ваш питомец обиделся.

Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Послушная собака

Животные не умеют выражать эмоции словами, но они вполне способны дать понять, что расстроены. Главное — уметь распознать сигналы.

Как понять, что питомец на вас обижен: 3 главных сигнала

1. Избегание зрительного контакта

Если раньше питомец смотрел вам в глаза, а теперь отворачивается, это не случайность:

Собаки таким образом показывают расстройство и напряжение.

Кошки демонстрируют пренебрежение.

Например, если вы накричали на кота за испорченные обои, он может сесть спиной к вам, как бы говоря: «Ты мне больше не интересен».

2. Потеря интереса к играм

Обиженные животные становятся пассивными и отказываются от развлечений:

Собака, которая раньше с радостью бежала за мячом, теперь лежит в углу и не реагирует.

Кот игнорирует любимые игрушки, хотя раньше охотно играл.

Это не лень и не усталость, а способ выразить недовольство.

3. Неожиданное изменение привычек

Если кошка вдруг начинает ходить в туалет мимо лотка, а собака грызёт ваши вещи, хотя раньше этого не делала, это может быть своеобразной местью.

Животные связывают действия хозяина с последствиями. Если питомец долго оставался один, он может нарочно набедокурить, чтобы показать своё недовольство.

Когда стоит беспокоиться

Важно отличать обиду от болезни. Если питомец ведёт себя странно долгое время, это может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Прежде чем делать выводы, понаблюдайте за животным. Если через несколько часов оно успокоится и само подойдёт к вам — значит, это была просто обида. Но если апатия и агрессия сохраняются, стоит обратиться к ветеринару.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

