Какие животные могут получить солнечные ожоги: ответ вас удивит

Солнце может быть опасным не только для людей, но и для животных. Хотя мех, чешуя и кожа обеспечивают защиту, некоторые виды всё же подвержены солнечным ожогам.
Как животные защищаются от солнца
Природа дала животным уникальные способы защиты:
Однако млекопитающие не способны вырабатывать гадузол, поэтому им приходится искать альтернативные методы защиты.
Какие животные больше всего страдают
Морские млекопитающие, особенно киты и дельфины, часто получают ожоги, так как не имеют меха или чешуи. Чем дольше они находятся у поверхности воды, тем выше риск повреждения кожи.
Таким образом, ожоги — это не только проблема людей, но и серьёзная угроза для многих животных, особенно в условиях изменения климата.
Ультрафиоле́товое излуче́ние - электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями.
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