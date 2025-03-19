Какие животные могут получить солнечные ожоги: ответ вас удивит

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Солнце может быть опасным не только для людей, но и для животных. Хотя мех, чешуя и кожа обеспечивают защиту, некоторые виды всё же подвержены солнечным ожогам.

Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эльф

Какие животные могут обгореть

Свиньи и бесшёрстные породы собак - из-за отсутствия меха.

- из-за отсутствия меха. Киты и дельфины - длительное пребывание на поверхности воды делает их уязвимыми.

- длительное пребывание на поверхности воды делает их уязвимыми. Слоны и носороги - несмотря на толстую кожу, они всё равно обмазываются грязью для дополнительной защиты.

Как животные защищаются от солнца

Природа дала животным уникальные способы защиты:

Бегемоты выделяют красную жидкость , которая действует как натуральный солнцезащитный крем.

, которая действует как натуральный солнцезащитный крем. Жирафы увеличивают выработку меланина , который затемняет кожу.

, который затемняет кожу. Некоторые рыбы и земноводные вырабатывают гадузол - природное соединение, защищающее от ультрафиолета.

Однако млекопитающие не способны вырабатывать гадузол, поэтому им приходится искать альтернативные методы защиты.

Какие животные больше всего страдают

Морские млекопитающие, особенно киты и дельфины, часто получают ожоги, так как не имеют меха или чешуи. Чем дольше они находятся у поверхности воды, тем выше риск повреждения кожи.

Таким образом, ожоги — это не только проблема людей, но и серьёзная угроза для многих животных, особенно в условиях изменения климата.

Уточнения

Ультрафиоле́товое излуче́ние - электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями.

