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Пингвин-мистерио: как маленький древний пингвин раскрывает эволюцию крыльев

1:32
Зоосфера

Pakudyptes hakataramea — это крошечный пингвин, который существовал 24 миллиона лет назад и был одним из самых маленьких в своём роде.

Пингвины
Фото: Freepik by kamchatka, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пингвины

Исследования окаменелостей этого пингвина, найденных ещё в 1980-х годах, позволили узнать много нового. Учёные использовали современные технологии, включая компьютерную томографию, чтобы создать точные 3D-изображения останков. Это позволило точно идентифицировать вид, который теперь стал ключевым в изучении палеонтологии.

Пакудипт был примерно того же размера, что и современные голубые пингвины, с ростом около 30-35 см. Однако его окаменелости позволяют сделать важные выводы о развитии крыльев у пингвинов.

У Pakudyptes были уникальные суставы, которые сочетали характеристики как современных, так и вымерших пингвинов. Это открытие помогает объяснить, как постепенно происходила адаптация крыльев, превращающих их из летательных в подводные "лопаты".

"Пакудипт — это первый ископаемый пингвин с такой комбинацией суставов, что делает его незаменимым для понимания эволюции крыльев пингвинов", — говорит ведущий автор исследования, Тацуро Андо.

Этот крошечный пингвин помогает понять, как в конце олигоценовой и начале миоценовой эпохи пингвины начали развивать широкий диапазон размеров и форм, приспособленных к жизни в воде.

Уточнения

Пингви́новые или пингви́ны (лат. Spheniscidae) — семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных (Sphenisciformes). В него включают 18 современных видов. Все представители этого семейства быстро плавают и ныряют.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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