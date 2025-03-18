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Удивительное открытие: мыши делают то, о чём не слышали раньше

2:07
Зоосфера

Учёные обнаружили поразительное поведение у мышей: они оказывают первую помощь своим сородичам, находящимся в бессознательном состоянии.

Лабораторная мышь
Фото: Flickr by mrmin123, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лабораторная мышь

Это исследование привлекло внимание ученых всего мира, так как показало, что мыши могут оживлять своих партнеров, облизывая и даже кусая их мордочки.

Они начинают интенсивно облизывать морды своих друзей, а иногда даже тянуть их за язык или кусать. Это поведение было более выраженным у животных, которые лучше знали своего "пациента".

"Самым поразительным открытием является то, что мыши могут инстинктивно выполнять действия, похожие на реанимацию, и даже пытаться оживить своих сородичей", — рассказал ведущий автор исследования Вэньцзянь Сунь из Университета Южной Калифорнии.

Почему мыши оказывают первую помощь?

Поведением мышей заинтересовались ученые, изучавшие их реакцию на стрессовые ситуации. Они заметили, что когда одна из мышей была без сознания, другая проводила больше времени с ней, ухаживая за ней, начиная с простого облизывания и заканчивая агрессивными действиями, такими как покусывание рта и языка.

Чем больше времени животные проводили вместе, тем интенсивнее становились действия "помощника". Более того, они способны распознавать бессознательное состояние без визуальных сигналов и начинают ухаживать за своим сородичем даже в темноте.

Уход за шерстью как элемент спасения

Необычные действия мышей оказались связаны с нейробиологическими процессами. Ученые обнаружили, что освобождение окситоцина в мозгу, гормона, ответственного за социальные связи, может быть причиной их поведения.

Когда у животных блокировался окситоцин, их реакция на помощь становилась значительно слабее.

Исследования продолжаются, и учёные надеются, что они помогут понять, как инстинктивное поведение мышей может быть связано с эволюцией и социальной поддержкой.

Уточнения

Окситоцин — нейропептид и пептидный гормон паравентрикулярного и супраоптического ядер гипоталамуса, который транспортируется в заднюю долю гипофиза, где накапливается (депонируется) и выделяется в кровь. Имеет олигопептидное строение.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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