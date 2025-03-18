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Семья услышала плач из-под дома: заглянули внутрь, их ждала шокирующая находка

2:53
Зоосфера

Жители венгерского посёлканеожиданно столкнулись с удивительным явлением прямо у себя во дворе. В один из весенних вечеров они услышали странные звуки, доносящиеся из-под садового домика. Звуки напоминали детский плач, но источника найти не удавалось. На следующее утро семья решила проверить, что же происходит, и обнаружила под полом небольшого деревянного строения пятерых крошечных лисят с ещё закрытыми глазами.

Лиса
Фото: flickr.com by Доминико Сальваньин, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лиса

Как лисята оказались под домом

Скорее всего, их мать выбрала это место в качестве безопасного укрытия для родов. Однако неожиданное присутствие людей и домашних животных, особенно собак, могло её спугнуть. Домашние питомцы семьи — две собаки, которые часто гуляли по двору, вероятно, отпугнули лисицу, и она не смогла вернуться к своим детёнышам.

Люди оказались в непростой ситуации. С одной стороны, им хотелось помочь найденышам, но с другой — они понимали, что вмешательство в природу может только навредить. Именно поэтому семья решила обратиться за консультацией к специалистам по дикой природе.

Советы зоозащитников: что делать с найденными лисятами

За советом обратились в венгерский Фонд спасения дикой природы "Белый ворон" (Fehér Holló Vadmentő Alapítvány). Эксперты посоветовали не забирать детёнышей из укрытия и дать матери шанс вернуться за ними. Семье порекомендовали:

  • Не трогать лисят руками, чтобы на них не осталось человеческого запаха, который мог бы отпугнуть мать.
  • Держать собак в доме, чтобы у лисицы было достаточно времени и безопасности для возвращения.
  • Наблюдать за ситуацией издалека, не мешая естественному процессу.

Что случилось дальше

Семья последовала совету специалистов и установила камеру, чтобы следить за происходящим. На следующее утро камера зафиксировала, как мать-лиса осторожно приблизилась к домику, убедилась, что опасности нет, и начала по очереди забирать своих детёнышей в другое, более безопасное место.

Как правильно поступать, если вы нашли детёнышей диких животных

Эксперты подчёркивают, что в большинстве случаев, если детёныши диких животных кажутся оставленными, их мать всё ещё рядом. Чаще всего она просто боится приблизиться из-за присутствия людей. Вмешательство со стороны человека должно быть минимальным и только в тех случаях, когда детёныш действительно ранен или оказался в опасной ситуации.

Семья из Ловаша поступила правильно, доверившись профессионалам. Благодаря этому пятеро маленьких лисят благополучно воссоединились со своей матерью и получили шанс на безопасное взросление в дикой природе.

Уточнения

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: "Страна венгров, венгерская страна" — magyar (мо́дёр) "венгерская" и ország (о́рсаг) "страна") — государство в Центральной Европе.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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