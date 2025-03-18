Ястреб атакует людей в Британии: 12 жертв – и никто не знает, что делать

Жители британской деревни Флэмстед оказались в ужасе: неизвестный ястреб атакует людей, особенно высоких мужчин.
Почему ястреб нападает
Местный сокольник пытался поймать его, но безуспешно — жители подкармливают птицу, что только усложняет ситуацию. Эксперт Б. Ройл считает, что дело в брачном сезоне, и ястреб защищает свою территорию.
Но нападает ли он из-за инстинктов или из-за стресса после потери хозяина — пока остаётся загадкой.
Как можно поймать разъярённого хищника
Пока все попытки обезвредить птицу провалились. Возможно, только сам хозяин сможет успокоить его, если его удастся найти.
Я́стребы — подсемейство хищных птиц из семейства ястребиных.
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