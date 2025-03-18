Ястреб атакует людей в Британии: 12 жертв – и никто не знает, что делать

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Жители британской деревни Флэмстед оказались в ужасе: неизвестный ястреб атакует людей, особенно высоких мужчин.

Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ястреб

Почему птица стала агрессивной

Изначально ястреб вёл себя спокойно, но за последнюю неделю напал уже на 12 человек.

Хищник бьёт когтями и клювом по макушке, оставляя раны.

На его лапах видны джессы - кожаные ремни, используемые в соколиной охоте. Это значит, что он сбежал от хозяина.

Почему ястреб нападает

Местный сокольник пытался поймать его, но безуспешно — жители подкармливают птицу, что только усложняет ситуацию. Эксперт Б. Ройл считает, что дело в брачном сезоне, и ястреб защищает свою территорию.

Но нападает ли он из-за инстинктов или из-за стресса после потери хозяина — пока остаётся загадкой.

Как можно поймать разъярённого хищника

Пока все попытки обезвредить птицу провалились. Возможно, только сам хозяин сможет успокоить его, если его удастся найти.

Уточнения

Я́стребы — подсемейство хищных птиц из семейства ястребиных.

