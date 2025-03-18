Если ваш пёс крутится перед сном – это не случайность: разбираем причины

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваш пёс перед сном кружится на месте, словно в танце, а затем плюхается на подстилку, знайте: это не просто забавная привычка. Этот ритуал уходит корнями в древние инстинкты и имеет сразу несколько полезных функций.

Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/master1305 is licensed under Public domian Собака породы Фокстерьер

Инстинкты диких предков

Волки и другие псовые спят на открытой местности, поэтому перед тем, как улечься, они разминают землю, убирая ветки, камни или снег. Ваш питомец давно живёт в доме, но инстинкты всё ещё заставляют его готовить место для сна.

Регуляция температуры

Кружение помогает собаке подготовить поверхность под себя. Летом это даёт эффект охлаждения, а зимой — создаёт теплоизолирующий слой, если спать приходится на снегу.

Магнитное поле Земли

Учёные обнаружили, что многие животные предпочитают спать вдоль линий магнитного поля. Возможно, ваш пёс бессознательно ищет комфортное положение, которое дарит чувство защищённости.

Маркировка территории

На лапах собаки есть потовые железы, и, топчась перед сном, питомец оставляет свой запах. Это сигнал: "Здесь моё место". В домах с несколькими животными такой ритуал помогает избежать конфликтов.

Когда стоит насторожиться:

Если собака крутится слишком долго, нервничает или скулит, это может быть признаком проблем:

Артрит - животному трудно найти удобное положение.

- животному трудно найти удобное положение. Тревожность - повторяющиеся движения могут быть симптомом стресса.

Если питомец кажется обеспокоенным или испытывает дискомфорт, лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Но в целом, если собака просто немного кружится перед сном — это совершенно нормальное поведение, передающееся из поколения в поколение!

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



