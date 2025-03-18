Как мухи предугадывают удары и почему их так сложно поймать

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему мух так тянет к людям? Эти назойливые создания не просто так кружат вокруг нас — у них есть чёткие причины предпочитать именно людей.

Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/montypeter is licensed under Public domian Муха

Что привлекает мух к человеку

Комнатные мухи (Musca domestica) и другие виды находят нас по нескольким факторам:

Запах тела - пот содержит углеводы и белки, которые интересны мухам.

- пот содержит углеводы и белки, которые интересны мухам. Выдыхаемый углекислый газ - особенно это важно для комаров и слепней, которые ищут кровь.

- особенно это важно для комаров и слепней, которые ищут кровь. Тепло тела - многие насекомые тянутся к источникам тепла.

Как мухи находят нас

Обоняние на расстоянии километров. Сенсорные рецепторы на усиках помогают мухам находить запахи даже на огромном расстоянии.

Сенсорные рецепторы на усиках помогают мухам находить запахи даже на огромном расстоянии. Осязание через лапки. Муха садится на человека и сразу же "пробует" его вкус — вкусовые рецепторы находятся у неё на лапах.

Муха садится на человека и сразу же "пробует" его вкус — вкусовые рецепторы находятся у неё на лапах. Почти круговой обзор. Благодаря выпуклым глазам, мухи видят почти на 360 градусов, что делает их особенно настойчивыми и трудными для поимки.

Почему мухи такие надоедливые

На самом деле, они просто ищут еду. Их любопытство и высокая чувствительность к запахам делают их настойчивыми, а быстрая реакция и широкое поле зрения помогают уклоняться от ударов.

Так что если муха не отстаёт — возможно, её просто манит запах вашей кожи!

Уточнения

Ко́мнатная му́ха - вид короткоусых двукрылых из семейства настоящие мухи.

