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Как мухи предугадывают удары и почему их так сложно поймать

1:27
Зоосфера

Почему мух так тянет к людям? Эти назойливые создания не просто так кружат вокруг нас — у них есть чёткие причины предпочитать именно людей.

Муха
Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/montypeter is licensed under Public domian
Муха

Что привлекает мух к человеку

Комнатные мухи (Musca domestica) и другие виды находят нас по нескольким факторам:

  • Запах тела - пот содержит углеводы и белки, которые интересны мухам.

  • Выдыхаемый углекислый газ - особенно это важно для комаров и слепней, которые ищут кровь.

  • Тепло тела - многие насекомые тянутся к источникам тепла.

Как мухи находят нас

  • Обоняние на расстоянии километров. Сенсорные рецепторы на усиках помогают мухам находить запахи даже на огромном расстоянии.

  • Осязание через лапки. Муха садится на человека и сразу же "пробует" его вкус — вкусовые рецепторы находятся у неё на лапах.

  • Почти круговой обзор. Благодаря выпуклым глазам, мухи видят почти на 360 градусов, что делает их особенно настойчивыми и трудными для поимки.

Почему мухи такие надоедливые

На самом деле, они просто ищут еду. Их любопытство и высокая чувствительность к запахам делают их настойчивыми, а быстрая реакция и широкое поле зрения помогают уклоняться от ударов.

Так что если муха не отстаёт — возможно, её просто манит запах вашей кожи!

Уточнения

Ко́мнатная му́ха - вид короткоусых двукрылых из семейства настоящие мухи.

Автор Дмитрий Тезнев
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