Простая схема приучения к туалету: щенок освоит её за считанные дни

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый владелец щенка знает, что первые месяцы жизни питомца — это настоящая гонка с тряпкой. Однако хаос можно быстро превратить в порядок, если действовать правильно.

Фото: commons.wikimedia.org by Johanaliceth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Щенок

Первый этап: домашний туалет

Чтобы щенок не писал где попало, важно выбрать правильное место. В укромном уголке расстелите одноразовую пелёнку или плотную ткань - это станет первым туалетом питомца.

Когда щенок начинает суетиться, крутиться на месте или обнюхивать пол, аккуратно перенесите его на пелёнку. Если он всё же сделал "аварию" в другом месте, используйте промокшую бумагу, положив её туда, где должен быть туалет — запах поможет малышу понять, куда идти в следующий раз.

Второй этап: прогулки

К четырём месяцам щенок готов привыкать к улице. Важно выносить его после сна, еды и во время беспокойного поведения.

Если всё прошло успешно, хвалите питомца и давайте угощение. Ошибки игнорируйте — ругать бесполезно, это только запутает собаку.

Постепенно лакомства выдаются только за уличные успехи, чтобы прогулка стала приятным и понятным ритуалом.

Постепенное привыкание

В первые недели выходить на улицу придётся часто, но со временем собака научится терпеть, а режим станет предсказуемым.

При этом чистота на улице — ответственность хозяина. Если рядом нет парка или пустыря, нужно всегда иметь при себе пакет и салфетки. Это не только правило хорошего тона, но и залог добрых отношений с соседями.

Главное правило — терпение

Приучение к туалету — это не дрессировка, а процесс, требующий спокойствия и последовательности. Без наказаний, без спешки — только чёткий алгоритм.

Если действовать правильно, вскоре щенок станет воспитанным питомцем, который точно знает, где его место.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



