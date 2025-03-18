Простая схема приучения к туалету: щенок освоит её за считанные дни

Каждый владелец щенка знает, что первые месяцы жизни питомца — это настоящая гонка с тряпкой. Однако хаос можно быстро превратить в порядок, если действовать правильно.
Чтобы щенок не писал где попало, важно выбрать правильное место. В укромном уголке расстелите одноразовую пелёнку или плотную ткань - это станет первым туалетом питомца.
Когда щенок начинает суетиться, крутиться на месте или обнюхивать пол, аккуратно перенесите его на пелёнку. Если он всё же сделал "аварию" в другом месте, используйте промокшую бумагу, положив её туда, где должен быть туалет — запах поможет малышу понять, куда идти в следующий раз.
Второй этап: прогулки
К четырём месяцам щенок готов привыкать к улице. Важно выносить его после сна, еды и во время беспокойного поведения.
Если всё прошло успешно, хвалите питомца и давайте угощение. Ошибки игнорируйте — ругать бесполезно, это только запутает собаку.
Постепенно лакомства выдаются только за уличные успехи, чтобы прогулка стала приятным и понятным ритуалом.
Постепенное привыкание
В первые недели выходить на улицу придётся часто, но со временем собака научится терпеть, а режим станет предсказуемым.
При этом чистота на улице — ответственность хозяина. Если рядом нет парка или пустыря, нужно всегда иметь при себе пакет и салфетки. Это не только правило хорошего тона, но и залог добрых отношений с соседями.
Главное правило — терпение
Приучение к туалету — это не дрессировка, а процесс, требующий спокойствия и последовательности. Без наказаний, без спешки — только чёткий алгоритм.
Если действовать правильно, вскоре щенок станет воспитанным питомцем, который точно знает, где его место.
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