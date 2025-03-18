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Что происходит с телом животных во время спячки: это удивительно

1:23
Зоосфера

Когда наступают холода и еды становится мало, некоторые животные находят уникальный способ выживания — они погружаются в спячку. Но что на самом деле происходит с их организмом в этот период?

Бурый медведь
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бурый медведь

Как работает спячка

Во время спячки тело животного претерпевает глубокие изменения:

  • Замедляется сердцебиение и дыхание, уменьшая расход энергии.

  • Температура тела падает, иногда до экстремально низких значений.

  • Организм использует накопленный жир вместо еды.

Например, арктические суслики могут снижать температуру тела до -3°C, а затем периодически просыпаться на 12-24 часа, чтобы поддерживать основные функции организма.

Какие животные впадают в спячку

Классическими "спящими" являются:

  • Медведи - замедляют обмен веществ, но могут просыпаться в течение зимы.

  • Летучие мыши и грызуны - их тело буквально "выключается" на несколько месяцев.

  • Карликовые лемуры - одни из немногих приматов, использующих спячку.

Зачем нужна спячка

Главная причина — экономия энергии. Когда еда недоступна, лучше замедлить метаболизм, чем тратить силы на поиски пищи. Это гениальная стратегия выживания, помогающая животным адаптироваться к экстремальным условиям.

Уточнения

Спя́чка - период замедления жизненных процессов и метаболизма у гомойотермных животных в периоды малодоступности пищи, когда невозможно сохранять активность и высокий уровень метаболизма.

Автор Дмитрий Тезнев
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