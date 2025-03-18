Неужели сон не нужен: эти существа способны обходиться без него

Сон жизненно важен для большинства существ, включая людей. Даже одна бессонная ночь повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Но возможен ли организм, который вообще не спит?

Фото: Канал /t.me/moyavetklinika by Скриншот видео канала t.me/etzvezdets, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Эксперименты и удивительные исключения

В 1890-х годах врач Мария де Манасейн провела исследование, показавшее, что щенки погибают через несколько дней без сна. Однако точная причина их смерти до сих пор остаётся загадкой.

Некоторые животные могут обходиться почти без отдыха. Например, плодовые мушки способны спать всего 72 минуты в сутки, причём даже в условиях лишения сна они не умирают раньше времени.

А птицы, такие как большой фрегат, спят прямо в полёте, уделяя сну всего 42 минуты в день.

Обязателен ли сон для всех

Эти факты ставят под сомнение абсолютную необходимость сна для всех животных. Возможно, где-то в природе существует существо, которое не спит вообще, но науке пока не удалось его обнаружить.

Уточнения

Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

