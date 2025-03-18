Животные понимают друг друга лучше, чем мы думали – вот примеры

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кажется, что каждое животное говорит на своём "языке", но исследования показывают: некоторые виды способны распознавать, копировать и даже использовать сигналы других существ в своих интересах.

Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License Африканский слон

Как животные осваивают "иностранные" языки

Некоторые виды действительно учатся понимать сигналы других:

Певчие птицы копируют крики других птиц, чтобы замаскироваться и избежать хищников.

копируют крики других птиц, чтобы замаскироваться и избежать хищников. Голые землекопы в одной колонии используют уникальные акценты, что помогает отличать "своих" от "чужаков".

в одной колонии используют уникальные акценты, что помогает отличать "своих" от "чужаков". Слоны приветствуют друг друга особыми звуками, напоминающими "имена".

Но настоящими мастерами обмана оказались вилохвостые дронго - африканские птицы, которые используют сигналы тревоги других животных, чтобы воровать еду.

Как дронго "разговаривают" с другими видами

Эти птицы следят за сурикатами и другими мелкими животными. Когда те находят добычу, дронго издаёт тревожный сигнал, заставляя жертв спрятаться. В этот момент хитрая птица просто крадёт их еду.

Но если сурикаты понимают, что их обманывают, дронго не останавливается: он начинает имитировать тревожные крики других животных, чтобы трюк продолжал работать.

Что это доказывает

Этот пример говорит о том, что животные могут:

Распознавать звуки других видов. Понимать их значение. Адаптироваться к реакции других животных.

Хотя полноценного "изучения языка" у животных нет, способность к межвидовой коммуникации намного сложнее, чем считалось раньше.

Уточнения

Слоны́ - семейство класса млекопитающих из отряда хоботных.

