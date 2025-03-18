Животные понимают друг друга лучше, чем мы думали – вот примеры

Кажется, что каждое животное говорит на своём "языке", но исследования показывают: некоторые виды способны распознавать, копировать и даже использовать сигналы других существ в своих интересах.
Некоторые виды действительно учатся понимать сигналы других:
Но настоящими мастерами обмана оказались вилохвостые дронго - африканские птицы, которые используют сигналы тревоги других животных, чтобы воровать еду.
Как дронго "разговаривают" с другими видами
Эти птицы следят за сурикатами и другими мелкими животными. Когда те находят добычу, дронго издаёт тревожный сигнал, заставляя жертв спрятаться. В этот момент хитрая птица просто крадёт их еду.
Но если сурикаты понимают, что их обманывают, дронго не останавливается: он начинает имитировать тревожные крики других животных, чтобы трюк продолжал работать.
Что это доказывает
Этот пример говорит о том, что животные могут:
Хотя полноценного "изучения языка" у животных нет, способность к межвидовой коммуникации намного сложнее, чем считалось раньше.
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