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Животные понимают друг друга лучше, чем мы думали – вот примеры

1:37
Зоосфера

Кажется, что каждое животное говорит на своём "языке", но исследования показывают: некоторые виды способны распознавать, копировать и даже использовать сигналы других существ в своих интересах.

Африканский слон
Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License
Африканский слон

Как животные осваивают "иностранные" языки

Некоторые виды действительно учатся понимать сигналы других:

  • Певчие птицы копируют крики других птиц, чтобы замаскироваться и избежать хищников.

  • Голые землекопы в одной колонии используют уникальные акценты, что помогает отличать "своих" от "чужаков".

  • Слоны приветствуют друг друга особыми звуками, напоминающими "имена".

Но настоящими мастерами обмана оказались вилохвостые дронго - африканские птицы, которые используют сигналы тревоги других животных, чтобы воровать еду.

Как дронго "разговаривают" с другими видами

Эти птицы следят за сурикатами и другими мелкими животными. Когда те находят добычу, дронго издаёт тревожный сигнал, заставляя жертв спрятаться. В этот момент хитрая птица просто крадёт их еду.

Но если сурикаты понимают, что их обманывают, дронго не останавливается: он начинает имитировать тревожные крики других животных, чтобы трюк продолжал работать.

Что это доказывает

Этот пример говорит о том, что животные могут:

  1. Распознавать звуки других видов.
  2. Понимать их значение.
  3. Адаптироваться к реакции других животных.

Хотя полноценного "изучения языка" у животных нет, способность к межвидовой коммуникации намного сложнее, чем считалось раньше.

Уточнения

Слоны́ - семейство класса млекопитающих из отряда хоботных.

Автор Дмитрий Тезнев
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