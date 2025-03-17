Не игнорируйте эти движения хвоста – кошка пытается вам что-то сказать

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Хвост кошки — это не только инструмент для удержания равновесия, но и мощное средство общения. Специалисты по поведению животных утверждают, что по движениям хвоста можно определить настроение питомца: радость, страх, агрессию или интерес.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бенгальская кошка

Как кошки выражают эмоции хвостом:

Поднятый вверх - дружелюбие, хорошее настроение.

- дружелюбие, хорошее настроение. Подрагивающий кончик - волнение, возбуждение.

- волнение, возбуждение. Вспушённый хвост - защитная реакция, страх. Кошка пытается выглядеть больше.

- защитная реакция, страх. Кошка пытается выглядеть больше. Опущенный вниз - тревога или неуверенность.

- тревога или неуверенность. Резкие махи хвостом - раздражение или злость.

Почему важен контекст

Жесты хвоста нужно учитывать вместе с другими признаками: положением ушей, глаз и телодвижениями. Например, если кошка приподнимает хвост и трётся о ноги человека, это выражение доверия. При общении с другими кошками хвост чаще остаётся опущенным.

Понимание "языка хвоста" помогает наладить контакт с питомцем и лучше реагировать на его эмоции.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



