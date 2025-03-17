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Кошки нюхают не так, как люди – вот почему они так забавно морщатся

1:46
Зоосфера

Если ваша кошка вдруг замерла с приоткрытым ртом после того, как что-то понюхала, не спешите думать, что ей неприятен запах. На самом деле она анализирует химические сигналы, используя особый орган, о котором знают не все.

Испуганная кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Испуганная кошка

Что такое реакция Флемена

Кошки обладают вомероназальным органом (Якобсовым органом), который помогает им улавливать феромоны – особые химические вещества, содержащие информацию о других животных.

Когда кошка сталкивается с таким запахом, она:

  • Приоткрывает рот.
  • Корчит характерную «гримасу».
  • Направляет молекулы к вомероназальному органу, расположенному на нёбе.

Такое поведение называют реакцией Флемена, и оно не связано с эмоциями – кошка просто собирает информацию.

Зачем кошки анализируют феромоны

Феромоны передают важные сигналы, такие как:

  1. Половая принадлежность и готовность к размножению.

  2. Территориальные границы других кошек.

  3. Опасность или стресс, передаваемый запахами.

Кошки выделяют феромоны через специальные железы, оставляя метки для сородичей. Именно поэтому они трутся щеками о предметы или царапают мебель – так они «разговаривают» через запахи.

У кого ещё есть Якобсов орган

Этот орган встречается не только у кошек, но и у многих других животных – от грызунов до рептилий. Например, змеи используют его, чтобы почувствовать запах жертвы, а лошади тоже делают «гримасы» при анализе окружающих запахов.

Так что, если ваш кот странно корчит морду после нюхания – он не выражает брезгливость, а просто исследует мир!

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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