Кошки нюхают не так, как люди – вот почему они так забавно морщатся

Если ваша кошка вдруг замерла с приоткрытым ртом после того, как что-то понюхала, не спешите думать, что ей неприятен запах. На самом деле она анализирует химические сигналы, используя особый орган, о котором знают не все.
Кошки обладают вомероназальным органом (Якобсовым органом), который помогает им улавливать феромоны – особые химические вещества, содержащие информацию о других животных.
Когда кошка сталкивается с таким запахом, она:
Такое поведение называют реакцией Флемена, и оно не связано с эмоциями – кошка просто собирает информацию.
Зачем кошки анализируют феромоны
Феромоны передают важные сигналы, такие как:
Кошки выделяют феромоны через специальные железы, оставляя метки для сородичей. Именно поэтому они трутся щеками о предметы или царапают мебель – так они «разговаривают» через запахи.
У кого ещё есть Якобсов орган
Этот орган встречается не только у кошек, но и у многих других животных – от грызунов до рептилий. Например, змеи используют его, чтобы почувствовать запах жертвы, а лошади тоже делают «гримасы» при анализе окружающих запахов.
Так что, если ваш кот странно корчит морду после нюхания – он не выражает брезгливость, а просто исследует мир!
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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