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Самые болтливые животные: кто побил рекорды по разговорчивости

1:53
Зоосфера

Пение жаворонков, шумные стаи попугаев и хохот гиен — природа полна звуков. Животные используют вокализацию, чтобы предупреждать об опасности, привлекать партнёров, защищать территорию и координировать действия. Однако самые разговорчивые виды - это высокосоциальные существа, которым важно поддерживать постоянную связь с сородичами.

Злой кот
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Злой кот

Кто больше всех "разговаривает"

Стайные птицы, такие как попугаи и вороны, ведут постоянные беседы, обсуждая добычу и предупреждая друг друга о хищниках. Сурикаты тоже активно переговариваются, координируя охрану территории и поиск еды.

Однако социальность не всегда означает болтливость. Например, шимпанзе чаще используют жесты, так как крики могут привлечь хищников. Многие животные передают информацию не звуками, а запахами или движениями.

Кто самый шумный

По мнению зоолога Арика Кершенбаума из Кембриджского университета, главный претендент на звание самого болтливого животного — дельфин.

"Если вы когда-нибудь окажетесь в воде с дельфинами, там почти никогда не будет тихо", — отмечает Кершенбаум. — "Они всегда, всегда издают звуки."

Дельфины используют сложную систему сигналов, позволяющую им координировать движения, узнавать друг друга и даже "разговаривать" индивидуальными свистами, которые можно сравнить с именами.

Почему болтливость — это не всегда хорошо

Хотя способность к общению важна, она требует энергии и может привлечь врагов. Поэтому животные развивают разные стратегии передачи информации, комбинируя звуки, движения и запахи.

Но если говорить о чистой вокальной активности, дельфины, попугаи и сурикаты — бесспорные чемпионы в мире болтунов!

Уточнения

Дельфи́ны - водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых.

Автор Дмитрий Тезнев
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