Кино несправедливо к ослам: наука начала восстанавливать их репутацию

Студенты Эксетерского университета запустили необычное исследование: они изучают, как ослов изображают в кино. В рамках проекта анализируются фильмы, такие как «Банши из Инишерина», «Шрек», «Иисус из Назарета» и «ЕО», чтобы понять, каким предстаёт образ этого животного в массовой культуре.

Фото: unsplash.com by Bill Hamway, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Осел

Почему ослы страдают из-за кино

Доктор Фейт Берден, заместитель генерального директора The Donkey Sanctuary, считает, что ослов долгое время изображали неверно, из-за чего их воспринимают неправильно. Учёные надеются, что исследование поможет улучшить отношение к этим животным и повысить уровень их благополучия.

Как проходит исследование

Студенты не только изучают кинематографические образы, но и лично взаимодействуют с ослами в приюте в Сидмуте. Они фиксируют свои наблюдения и сравнивают их с тем, как ослов показывают на экране.

В чём значимость проекта

Доктор Фиона Хэндисайд отметила, что интерес к восприятию ослов вырос после упоминания ослика Дженни на церемонии «Золотого глобуса». А доктор Бенедикт Моррисон подчеркнул, что проект изменит подход к изучению животных, сделав их не просто объектами исследования, а полноценными участниками учебного процесса.

Уточнения

Дома́шний осёл — одомашненный потомок дикого осла, сыгравший важную историческую роль в развитии хозяйства и культуры человека.

