Кино несправедливо к ослам: наука начала восстанавливать их репутацию

Студенты Эксетерского университета запустили необычное исследование: они изучают, как ослов изображают в кино. В рамках проекта анализируются фильмы, такие как «Банши из Инишерина», «Шрек», «Иисус из Назарета» и «ЕО», чтобы понять, каким предстаёт образ этого животного в массовой культуре.
Доктор Фейт Берден, заместитель генерального директора The Donkey Sanctuary, считает, что ослов долгое время изображали неверно, из-за чего их воспринимают неправильно. Учёные надеются, что исследование поможет улучшить отношение к этим животным и повысить уровень их благополучия.
Как проходит исследование
Студенты не только изучают кинематографические образы, но и лично взаимодействуют с ослами в приюте в Сидмуте. Они фиксируют свои наблюдения и сравнивают их с тем, как ослов показывают на экране.
В чём значимость проекта
Доктор Фиона Хэндисайд отметила, что интерес к восприятию ослов вырос после упоминания ослика Дженни на церемонии «Золотого глобуса». А доктор Бенедикт Моррисон подчеркнул, что проект изменит подход к изучению животных, сделав их не просто объектами исследования, а полноценными участниками учебного процесса.
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