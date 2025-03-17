Можно ли брать кошку за шкирку? Ответ зоологов вас удивит

2:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые владельцы кошек считают, что брать питомца за шкирку — это допустимый метод наказания, ведь так поступают кошачьи мамы со своими котятами. Однако специалисты категорически не рекомендуют применять такой способ воспитания.

Фото: flickr.com by Hisashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кот

Почему кошачьи мамы берут котят за шкирку?

Когда кошка-мама переносит котёнка за шкирку, она делает это исключительно для удобства. Малыши весят мало, и их организм адаптирован к такому перемещению. Они рефлекторно расслабляются, не испытывая боли или дискомфорта.

С взрослыми кошками ситуация иная. Их вес гораздо больше, а кожа на шее уже не такая эластичная. Поэтому поднятие за шкирку может вызвать болезненные ощущения и даже привести к травме.

Чем опасен этот способ?

Хватание за шкирку может нанести питомцу как физический, так и психологический ущерб:

Риск травм. Если взять кошку неправильно или резко дёрнуть, можно повредить мышцы, суставы или даже вызвать перелом.

Если взять кошку неправильно или резко дёрнуть, можно повредить мышцы, суставы или даже вызвать перелом. Проблемы с доверием. Кошка может испытывать сильный стресс, начать бояться хозяина и утратить к нему привязанность.

Кошка может испытывать сильный стресс, начать бояться хозяина и утратить к нему привязанность. Агрессивное поведение. Обиженный питомец может стать непредсказуемым, начать царапаться, кусаться или проявлять агрессию.

Как правильно взаимодействовать с кошкой?

Воспитание кошки должно основываться на уважении и доверии. Если питомец ведёт себя неподобающим образом, наказания в привычном понимании не помогут. Гораздо эффективнее использовать другие методы:

Игнорирование нежелательного поведения. Если кошка проказничает ради привлечения внимания, лучше не реагировать.

Если кошка проказничает ради привлечения внимания, лучше не реагировать. Разговор строгим тоном. Кошки чутко реагируют на интонацию, поэтому достаточно сказать твёрдое "нельзя".

Кошки чутко реагируют на интонацию, поэтому достаточно сказать твёрдое "нельзя". Переключение внимания. Если питомец шкодничает, можно предложить ему игрушку или лакомство.

Главное правило — никогда не применять к кошке физическое воздействие. Насилие не поможет в воспитании, а только ухудшит отношения с питомцем.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



