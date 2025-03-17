Можно ли брать кошку за шкирку? Ответ зоологов вас удивит

Некоторые владельцы кошек считают, что брать питомца за шкирку — это допустимый метод наказания, ведь так поступают кошачьи мамы со своими котятами. Однако специалисты категорически не рекомендуют применять такой способ воспитания.
Когда кошка-мама переносит котёнка за шкирку, она делает это исключительно для удобства. Малыши весят мало, и их организм адаптирован к такому перемещению. Они рефлекторно расслабляются, не испытывая боли или дискомфорта.
С взрослыми кошками ситуация иная. Их вес гораздо больше, а кожа на шее уже не такая эластичная. Поэтому поднятие за шкирку может вызвать болезненные ощущения и даже привести к травме.
Хватание за шкирку может нанести питомцу как физический, так и психологический ущерб:
Воспитание кошки должно основываться на уважении и доверии. Если питомец ведёт себя неподобающим образом, наказания в привычном понимании не помогут. Гораздо эффективнее использовать другие методы:
Главное правило — никогда не применять к кошке физическое воздействие. Насилие не поможет в воспитании, а только ухудшит отношения с питомцем.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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