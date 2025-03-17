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Можно ли брать кошку за шкирку? Ответ зоологов вас удивит

2:13
Зоосфера

Некоторые владельцы кошек считают, что брать питомца за шкирку — это допустимый метод наказания, ведь так поступают кошачьи мамы со своими котятами. Однако специалисты категорически не рекомендуют применять такой способ воспитания.

Кот
Фото: flickr.com by Hisashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кот

Почему кошачьи мамы берут котят за шкирку?

Когда кошка-мама переносит котёнка за шкирку, она делает это исключительно для удобства. Малыши весят мало, и их организм адаптирован к такому перемещению. Они рефлекторно расслабляются, не испытывая боли или дискомфорта.

С взрослыми кошками ситуация иная. Их вес гораздо больше, а кожа на шее уже не такая эластичная. Поэтому поднятие за шкирку может вызвать болезненные ощущения и даже привести к травме.

Чем опасен этот способ?

Хватание за шкирку может нанести питомцу как физический, так и психологический ущерб:

  • Риск травм. Если взять кошку неправильно или резко дёрнуть, можно повредить мышцы, суставы или даже вызвать перелом.
  • Проблемы с доверием. Кошка может испытывать сильный стресс, начать бояться хозяина и утратить к нему привязанность.
  • Агрессивное поведение. Обиженный питомец может стать непредсказуемым, начать царапаться, кусаться или проявлять агрессию.

Как правильно взаимодействовать с кошкой?

Воспитание кошки должно основываться на уважении и доверии. Если питомец ведёт себя неподобающим образом, наказания в привычном понимании не помогут. Гораздо эффективнее использовать другие методы:

  • Игнорирование нежелательного поведения. Если кошка проказничает ради привлечения внимания, лучше не реагировать.
  • Разговор строгим тоном. Кошки чутко реагируют на интонацию, поэтому достаточно сказать твёрдое "нельзя".
  • Переключение внимания. Если питомец шкодничает, можно предложить ему игрушку или лакомство.

Главное правило — никогда не применять к кошке физическое воздействие. Насилие не поможет в воспитании, а только ухудшит отношения с питомцем.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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