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Разговорчивый питомец: как выбрать попугая и научить его говорить

Зоосфера

Попугаи — это не просто красивые пернатые, а настоящие собеседники, которые могут запоминать слова, имитировать звуки и даже заводить разговор с хозяином. Но какие виды лучше всего подходят для содержания в домашних условиях и как правильно ухаживать за этими птицами?

Волнистый попугайчик
Фото: commons.wikimedia.org by Emraharican, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Волнистый попугайчик

Виды попугаев: от крошечных волнистиков до величественных ара

Среди домашних попугаев встречаются как миниатюрные виды, так и настоящие гиганты. Например:

  • Волнистый попугайчик — самый популярный пернатый питомец, размером с воробья, с длинными крыльями и хвостом.
  • Корелла (нимфа) — средняя по размеру птичка с милым хохолком на голове.
  • Розелла — яркая австралийская птица с жёлто-красным оперением, спокойным нравом, но требовательным уходом.
  • Неразлучники — небольшие, но невероятно преданные попугайчики, которые живут парами.
  • Жако — признанный рекордсмен среди говорящих птиц, способный запоминать сотни слов и даже вести диалог.
  • Ара и какаду — крупные, эффектные птицы с невероятной харизмой, но сложным характером.

Как научить попугая говорить?

Некоторые виды попугаев, особенно волнистики, жако и амазоны, обладают исключительными способностями к подражанию речи. Однако для того, чтобы питомец начал говорить, важно соблюдать несколько правил:

  • Лучше всего обучаются молодые самцы.
  • Птица должна быть одна — так у неё появится стимул общаться с человеком.
  • Первые слова должны быть простыми и короткими.
  • Регулярные повторения и ласковое обращение ускоряют процесс.

Особенности ухода за разными видами попугаев

Каждому виду попугаев требуется своё пространство и уход:

  • Мелкие виды (волнистики, неразлучники) легко привыкают к жизни в клетке, неприхотливы и могут прожить до 18 лет.
  • Средние попугаи (кореллы, розеллы, ожереловые попугаи) требуют просторной клетки и регулярного общения с хозяином.
  • Крупные попугаи (жако, амазоны, какаду, ара) живут до 70 лет, требуют ежедневного общения, прочной клетки и постоянных игрушек, иначе могут начать себя выщипывать.

Питание попугаев: чем кормить питомца?

Рацион попугая напрямую влияет на его здоровье и активность:

  • Основу составляет зерновая смесь, подобранная по размеру птицы.
  • Фрукты, овощи и зелень — важная добавка, но некоторые продукты, например, авокадо, категорически запрещены.
  • Крупным попугаям можно давать орехи, но в ограниченном количестве.
  • Периодически полезно угощать птицу варёным яйцом или творогом.

Попугаи в истории и культуре

Попугаи ценились ещё в Древней Греции — их завозили из Индии, а обученные говоруны стоили баснословных денег. После открытия Америки и Австралии попугаи стали популярны в Европе, но массовая добыча поставила многие виды под угрозу исчезновения.

Сегодня попугаи — одни из самых любимых домашних птиц. Они не только украшают дом своим ярким оперением, но и дарят хозяевам радость общения.

Уточнения

Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных. Отряд включает 407 видов, принадлежащих к 100 родам. Известны с миоцена.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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