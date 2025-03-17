Собаки королев и кинозвёзд: что делает колли особенной породой

Колли — настоящие аристократы среди собак. Они не только красивы, но и обладают высоким интеллектом, преданностью и дружелюбным характером. Однако перед тем, как завести такого питомца, стоит разобраться в особенностях породы.
Родом из Шотландии, колли представлены сразу пятью породами:
Эта порода выделяется утончённой внешностью: узкая голова, ушки с опущенными кончиками, пушистая шерсть на груди и хвосте. Согласно стандартам Международной кинологической федерации, длинношерстные колли могут быть трёх окрасов:
Рост колли варьируется от 51 до 61 см, вес — от 18 до 30 кг.
Происхождение породы остаётся загадкой. Одни считают, что колли попали в Англию вместе с римскими завоевателями, другие предполагают, что их завезли из Исландии около 500 лет назад.
Изначально колли были пастушьими собаками, известными своим умом и нюхом. Их способности настолько впечатлили герцога Гордона, что одна из колли стала прародительницей шотландских сеттеров. В XIX веке колли завоевали сердца аристократии, в том числе королевы Виктории, которая держала нескольких собак в своей резиденции Балморал.
Колли не раз становились героями истории. В военное время они служили санитарами и миноискателями. Особо прославился колли по кличке Дик (Декойт), спасший Павловский дворец от взрыва. В его честь в Санкт-Петербурге ежегодно проходит мемориальная выставка.
Имя Лесси стало нарицательным для длинношерстных колли. Английский писатель Эрик Найт создал знаменитую собаку, вдохновившись своим питомцем по кличке Тутс. В 1938 году вышел рассказ "Лесси возвращается домой", а спустя два года — одноимённый роман, переведённый на 25 языков.
Первый фильм о Лесси сняли в 1943 году, а затем последовали десятки экранизаций, включая сериалы, мультфильмы и аниме. Лесси даже удостоилась звезды на Голливудской "Аллее славы".
Колли — идеальная семейная собака. Она добра к детям, легко обучаема и прекрасно ладит с другими животными. Эти собаки выполняют роль поводырей, помощников для инвалидов и даже няни для малышей.
Колли — это не просто питомец, а верный друг и полноценный член семьи. Если вы ищете умную, преданную и невероятно красивую собаку, этот аристократ среди четвероногих вас не разочарует.
Ко́лли (англ. Collie) — группа пород пастушьих собак, происходящих из Шотландии и Северной Англии.
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