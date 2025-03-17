Самцы или самки? Неочевидные особенности хомяков, о которых редко говорят

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В зоомагазине трудно устоять перед милыми хомячками — все они очаровательны по-своему. Но прежде чем сделать выбор, стоит учитывать не только внешний вид, но и особенности породы, характера и даже пола питомца.

Фото: commons.wikimedia.org by Sy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хомяк

1. Какую породу выбрать?

Сирийский хомяк — самый крупный среди декоративных пород, отличается умом и разнообразием расцветок. Он легко приручается, но предпочитает жить в одиночку.

Хомяки Роборовского — самые маленькие. Они общительные, любят жить в паре и подвижны, поэтому за ними интересно наблюдать.

Джунгарские хомяки — пушистые и похожи на маленькие комочки шерсти. Они компактны и дружелюбны, что делает их особенно популярными.

2. Как выбрать пол хомяка?

Если хотите потомство — берите пару разнополых хомяков, но помните, что они быстро размножаются.

Самки сирийских хомяков несколько раз в неделю имеют течку, во время которой от них может исходить специфический запах. Зато они аккуратнее в уходе.

Самцы декоративных пород считаются дружелюбнее, но у карликовых пород они часто метят территорию, что может сопровождаться неприятным запахом.

Какой хомяк вам подойдёт?

Хотите умного одиночного хомяка? Выбирайте сирийца.

Хотите маленьких и активных питомцев? Подойдут хомяки Роборовского.

Нужен пушистый и милый хомяк? Обратите внимание на джунгарика.

Перед покупкой изучите характер породы и учтите нюансы содержания, чтобы питомец стал радостью, а не неожиданным сюрпризом.

Уточнения

Хомяки́ (лат. Cricetinae) — подсемейство грызунов семейства хомяковых. Включает 19 видов, относящихся к семи родам.

