Самцы или самки? Неочевидные особенности хомяков, о которых редко говорят

В зоомагазине трудно устоять перед милыми хомячками — все они очаровательны по-своему. Но прежде чем сделать выбор, стоит учитывать не только внешний вид, но и особенности породы, характера и даже пола питомца.
Сирийский хомяк — самый крупный среди декоративных пород, отличается умом и разнообразием расцветок. Он легко приручается, но предпочитает жить в одиночку.
Хомяки Роборовского — самые маленькие. Они общительные, любят жить в паре и подвижны, поэтому за ними интересно наблюдать.
Джунгарские хомяки — пушистые и похожи на маленькие комочки шерсти. Они компактны и дружелюбны, что делает их особенно популярными.
Если хотите потомство — берите пару разнополых хомяков, но помните, что они быстро размножаются.
Самки сирийских хомяков несколько раз в неделю имеют течку, во время которой от них может исходить специфический запах. Зато они аккуратнее в уходе.
Самцы декоративных пород считаются дружелюбнее, но у карликовых пород они часто метят территорию, что может сопровождаться неприятным запахом.
Перед покупкой изучите характер породы и учтите нюансы содержания, чтобы питомец стал радостью, а не неожиданным сюрпризом.
Хомяки́ (лат. Cricetinae) — подсемейство грызунов семейства хомяковых. Включает 19 видов, относящихся к семи родам.
Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?