Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 самых прочных кузовов легковых автомобилей СССР
Зола — бесплатное удобрение или угроза урожаю? Разбираемся в деталях
Москва требует ответов: кто отправляет бойцов в Россию
Сражение за дорогу смерти: российская армия берет под контроль ключевой маршрут
Возмездие: экс-президенту Грузии Саакашвили вынесен четвертый приговор
Хотите стильный декор? Картонные трубки — ваш новый дизайнерский секрет
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Натуральное удобрение своими руками: превращаем опилки в источник питания
Новый проект или старое желание? Почему Хизер и Терри Дуброу отдают свой рай за 25 миллионов долларов

Самцы или самки? Неочевидные особенности хомяков, о которых редко говорят

1:45
Зоосфера

В зоомагазине трудно устоять перед милыми хомячками — все они очаровательны по-своему. Но прежде чем сделать выбор, стоит учитывать не только внешний вид, но и особенности породы, характера и даже пола питомца.

Хомяк
Фото: commons.wikimedia.org by Sy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хомяк

1. Какую породу выбрать?

  • Сирийский хомяк — самый крупный среди декоративных пород, отличается умом и разнообразием расцветок. Он легко приручается, но предпочитает жить в одиночку.

  • Хомяки Роборовского — самые маленькие. Они общительные, любят жить в паре и подвижны, поэтому за ними интересно наблюдать.

  • Джунгарские хомяки — пушистые и похожи на маленькие комочки шерсти. Они компактны и дружелюбны, что делает их особенно популярными.

2. Как выбрать пол хомяка?

  • Если хотите потомство — берите пару разнополых хомяков, но помните, что они быстро размножаются.

  • Самки сирийских хомяков несколько раз в неделю имеют течку, во время которой от них может исходить специфический запах. Зато они аккуратнее в уходе.

  • Самцы декоративных пород считаются дружелюбнее, но у карликовых пород они часто метят территорию, что может сопровождаться неприятным запахом.

Какой хомяк вам подойдёт?

  • Хотите умного одиночного хомяка? Выбирайте сирийца.
  • Хотите маленьких и активных питомцев? Подойдут хомяки Роборовского.
  • Нужен пушистый и милый хомяк? Обратите внимание на джунгарика.

Перед покупкой изучите характер породы и учтите нюансы содержания, чтобы питомец стал радостью, а не неожиданным сюрпризом.

Уточнения

Хомяки́ (лат. Cricetinae) — подсемейство грызунов семейства хомяковых. Включает 19 видов, относящихся к семи родам.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Наука и техника
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов Аудио 
Вперед на Харьков: украинские пограничники сдаются ВС РФ
Военные новости
Вперед на Харьков: украинские пограничники сдаются ВС РФ Аудио 
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два
Наука и техника
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два Аудио 
Популярное
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы

Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?

Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает
После Курска — Сумы: неизбежное наступление армии России, о котором молчит Киев Дмитрий Плотников G7 бушует в цирке геополитики: клоуны, акробаты и несмешные санкции Юрий Бочаров Азербайджан отказался от ультиматума России по крушению AZAL. Почему найдено лучшее решение? Любовь Степушова
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Последние материалы
ТОП-5 самых прочных кузовов легковых автомобилей СССР
Зола — бесплатное удобрение или угроза урожаю? Разбираемся в деталях
Москва требует ответов: кто отправляет бойцов в Россию
Сражение за дорогу смерти: российская армия берет под контроль ключевой маршрут
Возмездие: экс-президенту Грузии Саакашвили вынесен четвертый приговор
Хотите стильный декор? Картонные трубки — ваш новый дизайнерский секрет
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
После Курска — Сумы: неизбежное наступление армии России, о котором молчит Киев
Натуральное удобрение своими руками: превращаем опилки в источник питания
Новый проект или старое желание? Почему Хизер и Терри Дуброу отдают свой рай за 25 миллионов долларов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.