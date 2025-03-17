Голодные и опасные: медведи Йеллоустоуна начали охоту

Сотрудники Йеллоустонского национального парка зафиксировали первые следы медведя гризли в 2025 году. Это знаменует начало весны в одном из самых знаменитых заповедников мира.

Фото: flickr.com by MiNe (sfmine79), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Медведь

Первые признаки пробуждения

9 марта в северной части Йеллоустоуна были замечены огромные отпечатки лап на снегу - характерные для гризли:

Широкие, квадратные следы с длинными когтями.

Размер больше человеческой руки — не спутать с чёрным медведем.

Примерно в это же время в Jackson Hole EcoTour Adventures засняли, как самка чёрного медведя с медвежатами выбралась из берлоги, высовывая морду и зевая перед тем, как осторожно выйти в окружающий мир.

Где ещё медведи уже проснулись:

В Йосемитском национальном парке чёрные медведи уже исследуют кемпинги.

В Глейшере замечены свежие следы в районе ледника Мани.

В Гранд-Титоне пока медведей не зафиксировали, но их пробуждение ожидается в ближайшие дни.

Как медведи готовятся к сезону

После нескольких месяцев без еды медведи выходят сильно истощёнными — за зиму они теряют до 40% массы тела, расходуя до 4000 калорий в день.

Поэтому первые недели после пробуждения они охотятся на падаль - едят трупы животных, погибших за зиму, а также разоряют тайники с семенами, сделанные белками и сусликами.

Как вести себя в сезон активности медведей

Посетители Йеллоустоуна и других заповедников должны помнить ключевые правила безопасности:

Носите с собой медвежий спрей и знайте, как его использовать. Избегайте одиночных прогулок — ходите группами. Храните еду правильно, чтобы не привлекать хищников. Не бегите при встрече с медведем - медленно отступайте, сохраняя спокойствие.

Теперь, когда медведи выходят из спячки, начинается сезон их наблюдения — и время повышенной осторожности для туристов.

Уточнения

Гри́зли - название одного либо нескольких американских подвидов бурого медведя.

