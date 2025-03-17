Голодные и опасные: медведи Йеллоустоуна начали охоту

Сотрудники Йеллоустонского национального парка зафиксировали первые следы медведя гризли в 2025 году. Это знаменует начало весны в одном из самых знаменитых заповедников мира.
9 марта в северной части Йеллоустоуна были замечены огромные отпечатки лап на снегу - характерные для гризли:
Примерно в это же время в Jackson Hole EcoTour Adventures засняли, как самка чёрного медведя с медвежатами выбралась из берлоги, высовывая морду и зевая перед тем, как осторожно выйти в окружающий мир.
Где ещё медведи уже проснулись:
Как медведи готовятся к сезону
После нескольких месяцев без еды медведи выходят сильно истощёнными — за зиму они теряют до 40% массы тела, расходуя до 4000 калорий в день.
Поэтому первые недели после пробуждения они охотятся на падаль - едят трупы животных, погибших за зиму, а также разоряют тайники с семенами, сделанные белками и сусликами.
Как вести себя в сезон активности медведей
Посетители Йеллоустоуна и других заповедников должны помнить ключевые правила безопасности:
Теперь, когда медведи выходят из спячки, начинается сезон их наблюдения — и время повышенной осторожности для туристов.
Гри́зли - название одного либо нескольких американских подвидов бурого медведя.
Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?