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Голодные и опасные: медведи Йеллоустоуна начали охоту

Зоосфера

Сотрудники Йеллоустонского национального парка зафиксировали первые следы медведя гризли в 2025 году. Это знаменует начало весны в одном из самых знаменитых заповедников мира.

Медведь
Фото: flickr.com by MiNe (sfmine79), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Медведь

Первые признаки пробуждения

9 марта в северной части Йеллоустоуна были замечены огромные отпечатки лап на снегу - характерные для гризли:

  • Широкие, квадратные следы с длинными когтями.

  • Размер больше человеческой руки — не спутать с чёрным медведем.

Примерно в это же время в Jackson Hole EcoTour Adventures засняли, как самка чёрного медведя с медвежатами выбралась из берлоги, высовывая морду и зевая перед тем, как осторожно выйти в окружающий мир.

Где ещё медведи уже проснулись:

  • В Йосемитском национальном парке чёрные медведи уже исследуют кемпинги.

  • В Глейшере замечены свежие следы в районе ледника Мани.

  • В Гранд-Титоне пока медведей не зафиксировали, но их пробуждение ожидается в ближайшие дни.

Как медведи готовятся к сезону

После нескольких месяцев без еды медведи выходят сильно истощёнными — за зиму они теряют до 40% массы тела, расходуя до 4000 калорий в день.

Поэтому первые недели после пробуждения они охотятся на падаль - едят трупы животных, погибших за зиму, а также разоряют тайники с семенами, сделанные белками и сусликами.

Как вести себя в сезон активности медведей

Посетители Йеллоустоуна и других заповедников должны помнить ключевые правила безопасности:

  1. Носите с собой медвежий спрей и знайте, как его использовать.

  2. Избегайте одиночных прогулок — ходите группами.

  3. Храните еду правильно, чтобы не привлекать хищников.

  4. Не бегите при встрече с медведем - медленно отступайте, сохраняя спокойствие.

Теперь, когда медведи выходят из спячки, начинается сезон их наблюдения — и время повышенной осторожности для туристов.

Уточнения

Гри́зли - название одного либо нескольких американских подвидов бурого медведя.

Автор Дмитрий Тезнев
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