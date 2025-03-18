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Собаки атакуют мужчин почти вдвое чаще, чем женщин — почему так

1:48
Зоосфера

Учёные из Ливерпульского института изучили, кого собаки атакуют чаще, и выяснили, что жертвами нападений в основном становятся мужчины. Женщины подвергаются укусам значительно реже, а вероятность атаки на представителей сильного пола выше в 1,8 раза.

Щенки таксы
Фото: commons.wikimedia.org by Bartłomiej Derski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Щенки таксы

Как характер человека влияет на поведение собаки

Автор исследования Карри Вестгарт считает, что всё дело в эмоциях. Чем спокойнее человек, тем меньше вероятность, что собака нападёт на него. Эти животные чутко реагируют на агрессию и раздражительность, выбирая жертв среди тех, кто сам демонстрирует негативные эмоции.

Почему собаки нападают на детей-мальчиков

Интересный факт: собаки чаще нападают на мальчиков, чем на девочек. Однако перед атакой ребёнка они почти всегда предупреждают рычанием. Это ещё раз подтверждает, что животные не нападают без причины — они сигнализируют о своём недовольстве, но не все способны правильно интерпретировать эти предупреждения.

Какие породы признаны наиболее агрессивными

Исследователи также составили список пород, которые чаще проявляют агрессию:

  • Немецкие овчарки
  • Бордер-колли
  • Стаффордширские терьеры

Однако важно понимать, что поведение собаки во многом зависит от воспитания и условий содержания. Даже самые миролюбивые породы могут стать агрессивными, если испытывают страх, боль или защищают территорию.

Вывод очевиден: собаки нападают не случайно. Их агрессия — это реакция на поведение и эмоции человека, а значит, понимание языка животных может помочь избежать неприятных ситуаций.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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