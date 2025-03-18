Мистика или наука? Почему владельцы кошек реже болеют раком

2:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Могут ли кошки спасать людей от рака? На первый взгляд, это звучит фантастически. Однако учёные обратили внимание на интересную закономерность: многие случаи внезапного выздоровления от онкологии объединяет один неожиданный фактор — любовь к кошкам.

Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эльф

Необычная связь: кошки и чудесные исцеления

Анализируя отчёты о спонтанных ремиссиях, исследователи заметили, что большинство выздоровевших — владельцы кошек или люди, подкармливавшие бездомных животных. Причём питомцы вели себя одинаково: перед едой тёрлись о ноги хозяина и громко мурлыкали.

Как мурлыканье влияет на организм человека

Скептики сомневаются, что кошки способны бороться с онкологией, но научные данные говорят об обратном. Доказано, что вибрации кошачьего мурлыканья (25-150 Гц) оказывают терапевтическое воздействие на организм:

Успокаивают нервную систему, снижая уровень стресса.

Способствуют выработке эндорфинов — природных обезболивающих.

Улучшают кровообращение и ускоряют регенерацию тканей.

Усиливают иммунный ответ организма.

Возможно, именно эта комплексная поддержка активизирует защитные механизмы человека, помогая ему справиться даже с тяжёлыми заболеваниями.

Случайность или закономерность?

Конечно, официальная медицина пока не признаёт кошек в роли "лекарства от рака". Но статистика странным образом намекает на неслучайность этой связи. Как объяснить, что многие излечившиеся от онкологии люди не только имели дома кошек, но и регулярно заботились о бездомных? Совпадение или скрытая закономерность?

Безусловно, кошки — не чудодейственное лекарство, но их мурлыканье и тактильный контакт явно приносят пользу организму. Возможно, они действительно могут сыграть свою роль в поддержании здоровья человека.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

