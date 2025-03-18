Весной активизируются клещи — чем обработать питомца, чтобы избежать трагедии

2:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Клещи — серьезная угроза не только для людей, но и для животных. Более того, для собак эти паразиты могут быть даже опаснее: они переносят пироплазмоз (бабезиоз), который нередко заканчивается летальным исходом. Главная сложность в том, что заметить клеща в густой шерсти до того, как он напьётся крови и увеличится в размере, практически невозможно. Чтобы защитить питомца, нужно знать, где подстерегает опасность и что делать в случае укуса.

Фото: flickr.com by Scott Beckner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака породы ретривер

Где собаку подстерегает опасность

Принято считать, что клещи водятся только в лесу, но это миф. Паразиты прекрасно чувствуют себя и в городах: они живут в парках, скверах, на газонах и даже у обочин дорог. Активны они не только весной и летом, но и тёплой зимой. Продолжительность жизни клеща может достигать 8 лет, и всё это время он способен быть переносчиком смертельных заболеваний.

Чаще всего паразиты присасываются к местам с тонкой кожей: это уши, морда, шея и область подмышек. Чем быстрее удастся удалить клеща, тем ниже риск заражения питомца.

Как правильно удалить клеща

Если паразит уже впился в кожу, действовать нужно осторожно.

Наденьте резиновые перчатки.

Используйте специальное приспособление для удаления клещей или петлю из тонкой нити.

Аккуратно захватите клеща у основания как можно ближе к коже.

Плавно выкручивайте его против часовой стрелки.

Если головка оторвётся и останется в коже, её необходимо извлечь.

Обязательно продезинфицируйте место укуса.

Чем быстрее удалить паразита, тем выше шанс избежать инфицирования.

Какие симптомы должны насторожить

Даже если клеща удалось быстро удалить, за состоянием собаки нужно следить в течение 3-14 дней. Если появляются тревожные симптомы, следует немедленно обратиться к ветеринару:

слабость, вялость, апатия;

потеря аппетита;

рвота или расстройство пищеварения;

высокая температура;

желтоватый оттенок кожи и слизистых оболочек.

Эти признаки могут указывать на пироплазмоз, который без своевременного лечения приводит к гибели животного.

Как защитить питомца от укусов клещей

Чтобы минимизировать риск, важно регулярно обрабатывать собаку специальными средствами: спреями, каплями или ошейниками от клещей. Также существуют вакцины, которые снижают вероятность тяжелого течения пироплазмоза.

Профилактика всегда лучше лечения. Не забывайте осматривать питомца после прогулок, особенно если он гулял по высокой траве или в местах, где клещи наиболее активны.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.

