Весной активизируются клещи — чем обработать питомца, чтобы избежать трагедии

Клещи — серьезная угроза не только для людей, но и для животных. Более того, для собак эти паразиты могут быть даже опаснее: они переносят пироплазмоз (бабезиоз), который нередко заканчивается летальным исходом. Главная сложность в том, что заметить клеща в густой шерсти до того, как он напьётся крови и увеличится в размере, практически невозможно. Чтобы защитить питомца, нужно знать, где подстерегает опасность и что делать в случае укуса.
Принято считать, что клещи водятся только в лесу, но это миф. Паразиты прекрасно чувствуют себя и в городах: они живут в парках, скверах, на газонах и даже у обочин дорог. Активны они не только весной и летом, но и тёплой зимой. Продолжительность жизни клеща может достигать 8 лет, и всё это время он способен быть переносчиком смертельных заболеваний.
Чаще всего паразиты присасываются к местам с тонкой кожей: это уши, морда, шея и область подмышек. Чем быстрее удастся удалить клеща, тем ниже риск заражения питомца.
Если паразит уже впился в кожу, действовать нужно осторожно.
Чем быстрее удалить паразита, тем выше шанс избежать инфицирования.
Даже если клеща удалось быстро удалить, за состоянием собаки нужно следить в течение 3-14 дней. Если появляются тревожные симптомы, следует немедленно обратиться к ветеринару:
Эти признаки могут указывать на пироплазмоз, который без своевременного лечения приводит к гибели животного.
Чтобы минимизировать риск, важно регулярно обрабатывать собаку специальными средствами: спреями, каплями или ошейниками от клещей. Также существуют вакцины, которые снижают вероятность тяжелого течения пироплазмоза.
Профилактика всегда лучше лечения. Не забывайте осматривать питомца после прогулок, особенно если он гулял по высокой траве или в местах, где клещи наиболее активны.
Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.