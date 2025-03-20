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Никогда не гладьте собаку против шерсти — вот что будет, если это сделать

3:25
Зоосфера

Многие владельцы собак думают, что поглаживание — это лучший способ выразить свою любовь. Но не всегда важно, как именно гладить питомца, чтобы ему было приятно. Одной из самых распространённых ошибок является поглаживание против шерсти. Почему же это вызывает дискомфорт у собаки? Давайте разберемся.

Девушка спит с собакой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит с собакой

Направление шерсти играет роль

Шерсть собаки растёт по определённому направлению, что помогает животному защищаться от холода и внешних факторов. Когда вы гладите питомца по росту шерсти, он чувствует себя спокойным и расслабленным. Но если вы проводите рукой против шерсти, ощущения становятся совершенно иными. Для собаки это может быть не только необычно, но и болезненно.

Почему поглаживание против шерсти — это ошибка

Волосяные фолликулы у собак наполнены нервными окончаниями, которые очень чувствительны к даже лёгким прикосновениям. Именно поэтому любое движение против шерсти воспринимается как раздражение. Особенно это заметно у гладкошёрстных собак, так как их шерсть более тонкая. Однако и у длинношёрстных питомцев такое поглаживание может вызывать дискомфорт, так как волосы могут запутываться и тянуть кожу.

Как собака реагирует на такие ласки

Когда собаку гладят против шерсти, её нервные окончания получают сигнал, который мозг интерпретирует как покалывание, натяжение или раздражение. В ответ питомец может попытаться убежать, отвернуться или даже проявить агрессию, например, зарычать или попытаться укусить. Неправильное поглаживание нарушает не только физический комфорт животного, но и его психологическое состояние. Это может привести к снижению доверия к хозяину, а также к возникновению тревожности.

Инстинктивные реакции собаки

Когда собака пугается или чувствует угрозу, её шерсть встаёт дыбом. Это природная реакция, помогающая животному выглядеть более угрожающим в случае опасности. Поглаживание против шерсти может вызвать такую же реакцию, что подсказывает питомцу, что с ним что-то не так. Это может привести к стрессу и агрессии.

Как правильно гладить собаку

Чтобы ваш питомец чувствовал себя комфортно, следуйте простым рекомендациям:

  • Гладьте собаку только по направлению роста шерсти. Это позволит питомцу расслабиться и почувствовать себя спокойно.
  • Многим собакам особенно нравится, когда их гладят за ушами, по шее или груди.
  • Обратите внимание на реакцию питомца. Если ему не нравится, прекратите контакт.

Как укрепить доверие с питомцем

Помимо поглаживаний, проводите время с собакой за играми, прогулками и дрессировкой. Совместные активные занятия укрепляют вашу связь. Знание языка тела животного также поможет избежать недопонимания. Положение хвоста, ушей и взгляд — все это подскажет, что чувствует ваша собака.

Уважайте чувства вашего питомца

Поглаживание против шерсти может вызвать у собаки неприятные ощущения. Следуя простым правилам ласк и уважая предпочтения питомца, вы сможете укрепить ваше доверие и дать ему максимум положительных эмоций.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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