Собака носится по дому, как по взлетной полосе? Всё, что нужно знать о таком поведении

Звучит странно, но правда: иногда собаки вдруг начинают носиться по дому с невероятной скоростью, словно их кто-то преследует. Мы привыкли воспринимать это как необычное поведение, но на самом деле — это абсолютно нормальное явление, и у собак есть своя "система" таких забегов.
Зуми — это короткие, но бурные всплески энергии у собак, которые могут включать бег, прыжки и вообще полный хаос. Это поведение называется фрапс (Frenetic Random Activity Period) или бешенка. Иногда это явление бывает настолько ярким, что хозяева начинают переживать, считая, что у их питомца проблемы с психикой. Но это не так!
Периоды бешеной активности — нормальны для собак, и встречаются не только у них, но и у других животных. Даже кошки и кролики иногда устраивают свои "бешенки". У некоторых собак это проявление наблюдается после долгой разлуки с хозяином или в моменты радости.
Молодые собаки более склонны к таким всплескам, поскольку у них больше энергии. В то время как старые питомцы, как правило, проводят такие моменты реже, всё равно они могут проявляться у большинства собак, если им хватает пространства и времени для выплеска эмоций.
Этот приступ можно считать аналогом эмоциональных всплесков у людей. Представьте себе маленького ребёнка, который с радостью прыгает по комнате при встрече с бабушкой. Так и у собак: они испытывают радость, и у них возникает потребность в активных действиях.
Есть несколько причин для этого поведения. Это могут быть:
Иногда питомцы начинают бегать из-за стресса или того, что не могут выплеснуть свою энергию в другой форме.
В большинстве случаев нет, если приступы бешенки — не частые и не слишком интенсивные. Однако в определенных ситуациях они могут стать причиной травм. Например, если собака носится по дому, где стоят хрупкие вещи или острые углы. Важно обеспечить безопасность питомца, когда он демонстрирует свою активность.
Не стоит переживать, если собака бегает в своём обычном ритме. Однако если такие всплески становятся слишком частыми или сопровождаются другими странными симптомами, такими как агрессия, потеря аппетита или нарушение сна, стоит проконсультироваться с ветеринаром.
Для того чтобы собака не теряла контроль во время этих приступов, постарайтесь:
Такое поведение — нормальная часть жизни собаки, и если вы видите, как ваш питомец с радостью носится по дому или на прогулке, просто радуйтесь его энергии и не переживайте зря.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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