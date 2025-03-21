Собака носится по дому, как по взлетной полосе? Всё, что нужно знать о таком поведении

3:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Звучит странно, но правда: иногда собаки вдруг начинают носиться по дому с невероятной скоростью, словно их кто-то преследует. Мы привыкли воспринимать это как необычное поведение, но на самом деле — это абсолютно нормальное явление, и у собак есть своя "система" таких забегов.

Фото: openverse.org by tjortenzi2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мопс

Зуми или бешенка: что это такое

Зуми — это короткие, но бурные всплески энергии у собак, которые могут включать бег, прыжки и вообще полный хаос. Это поведение называется фрапс (Frenetic Random Activity Period) или бешенка. Иногда это явление бывает настолько ярким, что хозяева начинают переживать, считая, что у их питомца проблемы с психикой. Но это не так!

Периоды бешеной активности — нормальны для собак, и встречаются не только у них, но и у других животных. Даже кошки и кролики иногда устраивают свои "бешенки". У некоторых собак это проявление наблюдается после долгой разлуки с хозяином или в моменты радости.

Почему это происходит

Молодые собаки более склонны к таким всплескам, поскольку у них больше энергии. В то время как старые питомцы, как правило, проводят такие моменты реже, всё равно они могут проявляться у большинства собак, если им хватает пространства и времени для выплеска эмоций.

Этот приступ можно считать аналогом эмоциональных всплесков у людей. Представьте себе маленького ребёнка, который с радостью прыгает по комнате при встрече с бабушкой. Так и у собак: они испытывают радость, и у них возникает потребность в активных действиях.

Почему собака вдруг начинает бегать, как сумасшедшая

Есть несколько причин для этого поведения. Это могут быть:

Эмоциональное возбуждение, например, радость от встречи с хозяином.

например, радость от встречи с хозяином. Легкий стресс, например, после купания или стрижки.

например, после купания или стрижки. Развлечение - просто порыв энергии.

- просто порыв энергии. Усталость, которая резко превращается в активность для снятия напряжения.

Иногда питомцы начинают бегать из-за стресса или того, что не могут выплеснуть свою энергию в другой форме.

Вредно ли это

В большинстве случаев нет, если приступы бешенки — не частые и не слишком интенсивные. Однако в определенных ситуациях они могут стать причиной травм. Например, если собака носится по дому, где стоят хрупкие вещи или острые углы. Важно обеспечить безопасность питомца, когда он демонстрирует свою активность.

Когда стоит беспокоиться

Не стоит переживать, если собака бегает в своём обычном ритме. Однако если такие всплески становятся слишком частыми или сопровождаются другими странными симптомами, такими как агрессия, потеря аппетита или нарушение сна, стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Как помочь питомцу

Для того чтобы собака не теряла контроль во время этих приступов, постарайтесь:

Дать ей больше физической активности.

Обеспечить умственную нагрузку: игры, тренировки, прогулки.

Не пытаться остановить её в момент бешенки, а просто дать ей выплеснуть энергию.

Такое поведение — нормальная часть жизни собаки, и если вы видите, как ваш питомец с радостью носится по дому или на прогулке, просто радуйтесь его энергии и не переживайте зря.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

