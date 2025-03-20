Шикарные, таинственные, незаслуженно недооценённые: почему чёрные кошки – особенные

6:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Чёрные кошки веками окружены мистикой и легендами. Их считали спутниками ведьм, символами удачи, а порой — предвестниками бед. Однако современные исследования показывают, что тёмный окрас этих грациозных созданий связан не только с преданиями, но и с уникальными генетическими особенностями. Давайте разберёмся, почему чёрные кошки вызывают такой интерес и что делает их по-настоящему уникальными.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка пьет воду

Почему чёрных кошек боялись в Средневековье

В эпоху охоты на ведьм чёрные кошки оказались под подозрением. Считалось, что они могут быть перевоплощёнными ведьмами или их фамильярами — животными-помощниками, обладающими сверхъестественными силами. Именно поэтому в Европе XV-XVII веков многие кошки подвергались гонениям, особенно во времена массовых расправ над "ведьмами".

Сегодня такие суеверия кажутся абсурдными, но отголоски этого страха сохранились. Например, до сих пор в некоторых странах считается плохой приметой, если чёрная кошка перебежала дорогу.

Почему чёрные кошки считаются символом любви

Не везде к чёрным кошкам относятся с опаской. В Японии, например, верят, что женщина, у которой живёт чёрная кошка, становится особенно привлекательной для мужчин. А в Англии существовал обычай дарить невесте чёрного котёнка — считалось, что это принесёт счастье в браке.

Так что, если вам хочется улучшить личную жизнь, может, стоит завести чёрного кота?

Моряки считали чёрных котов талисманами удачи

Во времена великих морских путешествий кошки были постоянными спутниками моряков. Они не только избавляли корабли от крыс, но и считались защитниками от несчастий. Особенно ценились чёрные кошки — их присутствие на борту считалось гарантией благополучного плавания.

Пираты, правда, смотрели на них иначе: если чёрная кошка заходила на корабль, но потом его покидала, это считалось плохим знаком.

Чёрные кошки реже болеют — и наука знает, почему

Учёные из Национального института здоровья США обнаружили, что гены, ответственные за чёрный окрас, могут обеспечивать животным повышенную устойчивость к ряду заболеваний, включая вирусные инфекции.

Поскольку кошки подвержены тем же болезням, что и люди (например, ВИЧ-подобным инфекциям), их изучение помогает исследовать механизмы иммунитета и искать способы борьбы с болезнями у человека.

Почему чёрные кошки могут менять цвет

Если ваш питомец любит подолгу греться на солнце, его шерсть может приобрести ржавый или коричневатый оттенок. Это связано с разрушением пигмента меланина под воздействием ультрафиолета. После линьки шерсть снова станет насыщенно чёрной.

В некоторых странах чёрные кошки приносят удачу

В Шотландии появление чёрной кошки на пороге дома — к деньгам. Во Франции верят, что такие питомцы привлекают удачу, а в Германии направление, в котором перебегает дорогу кошка, определяет, ждёт ли вас успех.

В России отношение неоднозначное: с одной стороны, чёрных кошек боятся, с другой — считают защитниками дома от злых сил.

Чёрный окрас — это не порода, а особенность

Чёрные кошки могут относиться к самым разным породам: от короткошёрстных ориенталов и американских короткошёрстных до пушистых мейн-кунов и персов. Однако единственной породой, где чёрный цвет — обязательный стандарт, является бомбейская кошка.

Почему у чёрных кошек такие яркие глаза

Высокое содержание меланина влияет не только на цвет шерсти, но и на радужку глаз. Поэтому у большинства чёрных кошек глаза имеют насыщенный жёлтый, золотистый или медный оттенок, создавая эффектный контраст.

Почему чёрные кошки становятся невидимками ночью

Из-за насыщенного чёрного окраса такие кошки буквально растворяются в темноте. В приютах даже есть термин "черная дыра": когда чёрный котик сидит в клетке, на фото он выглядит просто как тёмное пятно, что снижает его шансы на усыновление.

Особый день: праздник чёрных кошек

В разных странах учреждены национальные дни чёрных кошек, чтобы привлечь внимание к проблеме стереотипов. В Великобритании Black Cat Day отмечают 27 октября, в США — 17 августа, а в Италии — 17 ноября.

Почему чёрные кошки бывают полосатыми

У многих чёрных кошек скрыты полосы, которые становятся заметны на солнце. Это связано с тем, что у всех кошек есть ген табби, но у чёрных его активность подавлена.

Чёрные коты из приютов дольше ищут хозяев

Из-за предрассудков люди чаще выбирают кошек других окрасов. Многие до сих пор боятся заводить чёрных питомцев, считая их приносящими несчастье. Однако владельцы таких кошек уверяют: они не только красивые, но и невероятно преданные!

Могут ли чёрные кошки обладать сверхъестественными способностями

Во многих культурах чёрных кошек считают проводниками между мирами. В древности их держали в храмах, а в некоторых странах верили, что они способны отгонять злых духов.

Некоторые владельцы утверждают, что их чёрные коты ведут себя особенно загадочно, будто чувствуют что-то за гранью человеческого восприятия.

Заключение

Чёрные кошки — настоящие звёзды среди домашних питомцев. Они обладают не только красивым окрасом, но и уникальными особенностями. Если вы всё ещё сомневаетесь, стоит ли заводить такого питомца, знайте: чёрный кот принесёт в дом не беду, а счастье, преданность и много тёплых моментов!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

