Кошачье ожирение: как вы сами превратили питомца в заложника холодильника

Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Современные домашние кошки всё чаще сталкиваются с проблемой лишнего веса. Милые округлые формы могут казаться забавными, но на самом деле ожирение несёт серьёзные риски для здоровья питомца. Ветеринары единогласны: лишний вес не просто портит внешний вид кошки, но и значительно сокращает её жизнь.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Испуганная кошка

Если вес животного превышает норму на 10-20%, речь идёт об избыточной массе тела. Когда показатель превышает 20% от идеального веса, это уже ожирение. Такой питомец подвергается постоянной перегрузке, а его организм быстрее изнашивается.

Разберёмся, чем опасен лишний вес для кошек, какие болезни он провоцирует и как помочь пушистому другу оставаться здоровым.

Как лишний вес влияет на организм кошки

Жировая ткань — это не просто запас энергии, а активный эндокринный орган, который выделяет вещества, способствующие воспалению. Это приводит к хроническим заболеваниям, повреждению клеток и ускоренному старению.

У тучных кошек

Повышен риск развития диабета и заболеваний сердца.

Органы перегружены, что вызывает болезни печени и почек.

Суставы страдают от лишней нагрузки, приводя к артриту.

Иммунитет снижен, а организм медленнее восстанавливается.

Ожирение мешает кошке ухаживать за собой, что ведёт к кожным инфекциям.

Чем дольше кошка живёт с избыточным весом, тем больше вероятность возникновения тяжёлых болезней.

9 опасных последствий ожирения у кошек

Диабет

Жировые отложения мешают клеткам правильно воспринимать инсулин, что приводит к скачкам сахара в крови. В итоге развивается диабет, который сложно лечить.

Кошки с ожирением в 4 раза чаще страдают от диабета, чем их стройные сородичи.

Болезни сердца и гипертония

Лишний вес заставляет сердце работать на пределе, повышая риск гипертонии и сердечной недостаточности.

Ожирение увеличивает вероятность развития кардиомиопатии и образования тромбов.

Осложнения при анестезии

Лишний вес делает сложнее расчёт дозы наркоза, что может привести к осложнениям во время операций.

Жир замедляет метаболизм анестетиков, что увеличивает риск передозировки.

Заболевания печени

У тучных кошек при резком снижении аппетита печень не справляется с переработкой жира, что может привести к жировому липидозу.

Без лечения липидоз может закончиться печёночной недостаточностью и летальным исходом.

Болезни почек и мочевыводящих путей

Жир, откладываясь вокруг внутренних органов, снижает функцию почек, провоцируя мочекаменную болезнь и инфекции мочевыводящих путей.

У тучных кошек повышен риск почечной недостаточности.

Артрит и проблемы с подвижностью

Чем больше вес, тем сильнее нагрузка на суставы. Со временем это вызывает артрит — воспаление суставов, сопровождающееся болью и скованностью движений.

Кошки с лишним весом в 3 раза чаще страдают от болезней суставов.

Ослабление иммунитета

Хроническое воспаление, вызванное ожирением, снижает защитные функции организма.

Тучные кошки чаще болеют вирусными инфекциями и дольше восстанавливаются после болезней.

Проблемы с уходом за собой

Ожирение мешает кошке вылизывать шерсть, что приводит к колтунам, воспалениям и кожным инфекциям.

Недостаточная гигиена вызывает зуд, сыпь и дерматиты.

Сокращение продолжительности жизни

Исследования показывают, что тучные кошки живут на 2-4 года меньше своих стройных собратьев.

Жизнь кошки может сократиться на 30-40% из-за ожирения!

Как предотвратить ожирение у кошки

Контроль рациона

Не давайте кошке человеческую еду: она богата солью и жирами.

она богата солью и жирами. Избегайте постоянного доступа к корму: кормите по графику.

кормите по графику. Ограничьте лакомства: они должны составлять не более 10% от суточного рациона.

Кошки, питающиеся сухим кормом по свободному доступу, набирают вес быстрее.

Умеренные физические нагрузки

Используйте интерактивные игрушки для имитации охоты.

для имитации охоты. Заставляйте кошку двигаться перед кормлением — гоняйте её за игрушкой.

перед кормлением — гоняйте её за игрушкой. Поднимайте миску на высоту, чтобы кошка тратила усилия на еду.

Даже 10 минут активной игры в день помогают снизить риск ожирения.

Регулярный ветеринарный контроль

Взвешивайте кошку раз в месяц.

раз в месяц. При подозрении на ожирение консультируйтесь с ветеринаром.

Подбирайте правильную диету под возраст и активность питомца.

Даже небольшая потеря веса снижает риск заболеваний!

Заключение

Ожирение у кошек — это не просто эстетическая проблема, а серьёзное заболевание, сокращающее их жизнь. Лишний вес провоцирует диабет, сердечные болезни, артрит и проблемы с печенью.

Подбирайте правильное питание.

Устраивайте кошке больше активных игр.

Регулярно проверяйтесь у ветеринара.

Только от владельца зависит, будет ли его питомец здоровым и долгоживущим.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

