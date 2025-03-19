Дегельминтизация — слово страшное, но игнорировать его ещё страшнее: почему даже здоровому питомцу нужна защита

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Многие владельцы животных уверены, что глистогонные препараты нужны только в тёплое время года, но это не так. Гельминты могут заражать питомцев в любое время года, а их последствия для здоровья — крайне серьёзные. Рассказываем, почему обработка от паразитов должна быть регулярной, как правильно её проводить и какие симптомы указывают на возможное заражение.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дружба кошки и собаки

Чем опасны гельминты для животных

Гельминты — это паразитические черви, которые живут в организме питомца, питаясь его ресурсами и отравляя токсинами. Заражение может долгое время протекать незаметно, но в конечном итоге приводит к серьёзным проблемам.

Основные последствия глистной инвазии у животных

Проблемы с пищеварением: диарея, рвота, запоры, вздутие живота.

диарея, рвота, запоры, вздутие живота. Аллергические реакции: зуд, покраснения, выпадение шерсти.

зуд, покраснения, выпадение шерсти. Общая слабость и апатия: питомец становится вялым, теряет аппетит.

питомец становится вялым, теряет аппетит. Периодический кашель: гельминты могут проникать в лёгкие, вызывая хроническое раздражение.

гельминты могут проникать в лёгкие, вызывая хроническое раздражение. Потеря веса при хорошем аппетите: паразиты "съедают" питательные вещества из пищи.

паразиты "съедают" питательные вещества из пищи. Бледность слизистых оболочек: признак анемии, вызванной паразитами.

Некоторые владельцы замечают, что питомец начинает грызть несъедобные предметы — это тоже может быть признаком глистной инвазии.

Как животные заражаются гельминтами

Многие думают, что если питомец не выходит на улицу, то он в безопасности. Но это не так! Личинки паразитов могут попасть в дом даже на подошве обуви или сумке.

Основные пути заражения

Контакт с почвой, песком, мусором на улице.

Обнюхивание экскрементов других животных.

Поедание сырого мяса, рыбы или падали.

Питьё грязной воды, включая лужи и открытые водоёмы.

Перенос личинок на обуви, одежде или сумках хозяина.

Заражение через блох — они являются переносчиками некоторых видов глистов.

Как правильно проводить обработку от гельминтов

Правило №1: Регулярность. Даже если питомец кажется здоровым, профилактика должна проводиться раз в 3 месяца.

Формы препаратов для дегельминтизации

Таблетки: самый распространённый вариант. Их можно давать животному вручную или замаскировать в еде.

самый распространённый вариант. Их можно давать животному вручную или замаскировать в еде. Капли на холку: удобный вариант для кошек и собак, которые не любят принимать лекарства.

удобный вариант для кошек и собак, которые не любят принимать лекарства. Суспензии: подходят для щенков и котят, удобны в дозировке.

Важно: веред применением препарата обязательно взвесьте животное, чтобы рассчитать правильную дозу.

Как дать питомцу таблетку

Некоторые животные неохотно принимают лекарства. Вот несколько лайфхаков, как это сделать без стресса:

Замаскируйте таблетку в кусочек мяса, сыра или влажного корма.

в кусочек мяса, сыра или влажного корма. Используйте специальный "таблеткодаватель" - он поможет аккуратно положить таблетку глубже в горло.

- он поможет аккуратно положить таблетку глубже в горло. Разотрите таблетку в порошок и смешайте с лакомством.

и смешайте с лакомством. Держите голову питомца слегка запрокинутой, чтобы он быстрее проглотил лекарство.

Важно: убедитесь, что питомец действительно проглотил таблетку, а не выплюнул её.

Какие препараты помогают от глистов

Существует много эффективных средств для дегельминтизации. Наиболее популярные:

Мильбемакс: широкий спектр действия, подходит для кошек и собак.

широкий спектр действия, подходит для кошек и собак. Милпразон: эффективен против круглых и ленточных червей.

эффективен против круглых и ленточных червей. Дронтал: уничтожает большинство видов гельминтов.

Все эти препараты обладают высокой эффективностью, но их выбор зависит от веса, возраста и состояния здоровья животного.

Перед применением любого средства обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром!

Что делать, если питомец уже заражён глистами

Если вы заметили у животного симптомы глистной инвазии, не пытайтесь лечить его самостоятельно — неправильная дозировка может навредить.

Обратитесь к ветеринару для диагностики и подбора схемы лечения.

Возможно, потребуется повторный приём препарата через 10-14 дней.

После дегельминтизации убирайте лоток или место выгула сразу после испражнения — яйца глистов могут быть заразны.

Обязательно обработайте подстилки, игрушки, миски питомца от возможных паразитов.

Гельминты опасны не только для питомцев, но и для людей

Некоторые виды глистов могут передаваться человеку, особенно детям. Чтобы снизить риски заражения:

Мойте руки после контакта с питомцем.

Регулярно проводите уборку в доме.

Не допускайте, чтобы животное облизывало вам лицо.

Проводите дегельминтизацию всей семьи, если питомец заражён.

Гельминты — это не просто неприятность, а реальная угроза здоровью питомца и его хозяев. Единственный способ защиты — регулярная профилактика. Не забывайте обрабатывать любимца раз в 3 месяца, даже если он выглядит здоровым.

Используйте удобную форму препарата.

Следите за правильной дозировкой.

Консультируйтесь с ветеринаром перед применением лекарства.

Здоровье вашего питомца — в ваших руках!

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

