Дегельминтизация — слово страшное, но игнорировать его ещё страшнее: почему даже здоровому питомцу нужна защита

Многие владельцы животных уверены, что глистогонные препараты нужны только в тёплое время года, но это не так. Гельминты могут заражать питомцев в любое время года, а их последствия для здоровья — крайне серьёзные. Рассказываем, почему обработка от паразитов должна быть регулярной, как правильно её проводить и какие симптомы указывают на возможное заражение.
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Дружба кошки и собаки
Чем опасны гельминты для животных
Гельминты — это паразитические черви, которые живут в организме питомца, питаясь его ресурсами и отравляя токсинами. Заражение может долгое время протекать незаметно, но в конечном итоге приводит к серьёзным проблемам.
Основные последствия глистной инвазии у животных
Проблемы с пищеварением: диарея, рвота, запоры, вздутие живота.
Некоторые владельцы замечают, что питомец начинает грызть несъедобные предметы — это тоже может быть признаком глистной инвазии.
Как животные заражаются гельминтами
Многие думают, что если питомец не выходит на улицу, то он в безопасности. Но это не так! Личинки паразитов могут попасть в дом даже на подошве обуви или сумке.
Основные пути заражения
Контакт с почвой, песком, мусором на улице.
Обнюхивание экскрементов других животных.
Поедание сырого мяса, рыбы или падали.
Питьё грязной воды, включая лужи и открытые водоёмы.
Перенос личинок на обуви, одежде или сумках хозяина.
Заражение через блох — они являются переносчиками некоторых видов глистов.
Как правильно проводить обработку от гельминтов
Правило №1: Регулярность. Даже если питомец кажется здоровым, профилактика должна проводиться раз в 3 месяца.
Формы препаратов для дегельминтизации
Таблетки: самый распространённый вариант. Их можно давать животному вручную или замаскировать в еде.
Капли на холку: удобный вариант для кошек и собак, которые не любят принимать лекарства.
Суспензии: подходят для щенков и котят, удобны в дозировке.
Важно: веред применением препарата обязательно взвесьте животное, чтобы рассчитать правильную дозу.
Как дать питомцу таблетку
Некоторые животные неохотно принимают лекарства. Вот несколько лайфхаков, как это сделать без стресса:
Замаскируйте таблетку в кусочек мяса, сыра или влажного корма.
Используйте специальный "таблеткодаватель" - он поможет аккуратно положить таблетку глубже в горло.
Разотрите таблетку в порошок и смешайте с лакомством.
Держите голову питомца слегка запрокинутой, чтобы он быстрее проглотил лекарство.
Важно: убедитесь, что питомец действительно проглотил таблетку, а не выплюнул её.
Какие препараты помогают от глистов
Существует много эффективных средств для дегельминтизации. Наиболее популярные:
Мильбемакс: широкий спектр действия, подходит для кошек и собак.
Милпразон: эффективен против круглых и ленточных червей.
Дронтал: уничтожает большинство видов гельминтов.
Все эти препараты обладают высокой эффективностью, но их выбор зависит от веса, возраста и состояния здоровья животного.
Перед применением любого средства обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром!
Что делать, если питомец уже заражён глистами
Если вы заметили у животного симптомы глистной инвазии, не пытайтесь лечить его самостоятельно — неправильная дозировка может навредить.
Обратитесь к ветеринару для диагностики и подбора схемы лечения.
Возможно, потребуется повторный приём препарата через 10-14 дней.
После дегельминтизации убирайте лоток или место выгула сразу после испражнения — яйца глистов могут быть заразны.
Обязательно обработайте подстилки, игрушки, миски питомца от возможных паразитов.
Гельминты опасны не только для питомцев, но и для людей
Некоторые виды глистов могут передаваться человеку, особенно детям. Чтобы снизить риски заражения:
Мойте руки после контакта с питомцем.
Регулярно проводите уборку в доме.
Не допускайте, чтобы животное облизывало вам лицо.
Проводите дегельминтизацию всей семьи, если питомец заражён.
Гельминты — это не просто неприятность, а реальная угроза здоровью питомца и его хозяев. Единственный способ защиты — регулярная профилактика. Не забывайте обрабатывать любимца раз в 3 месяца, даже если он выглядит здоровым.
Используйте удобную форму препарата.
Следите за правильной дозировкой.
Консультируйтесь с ветеринаром перед применением лекарства.
Здоровье вашего питомца — в ваших руках!
Уточнения
Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.