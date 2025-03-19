Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошачье ожирение: как вы сами превратили питомца в заложника холодильника
Осанка как у королевы: как избавиться от боли в шее и плечах, не вставая с кресла
Зачем хитрые хозяйки добавляют аспирин при стирке: результат вас поразит
Какой спорт разрушает позвоночник: важные нюансы, о которых никто не говорит
Натуральный сыр своими руками — готовим из творога и молока
Превратите забор в зелёный ковер — 4 лучших вьющихся растения для сада
Яйца подорожали: как готовить, чтобы использовать меньше яиц в разных блюдах
Картофель мелкий, а ботва огромная? Исправляем ситуацию
Самосвалы под запретом: Казахстан борется с разрушением дорог

Дегельминтизация — слово страшное, но игнорировать его ещё страшнее: почему даже здоровому питомцу нужна защита

Зоосфера

Многие владельцы животных уверены, что глистогонные препараты нужны только в тёплое время года, но это не так. Гельминты могут заражать питомцев в любое время года, а их последствия для здоровья — крайне серьёзные. Рассказываем, почему обработка от паразитов должна быть регулярной, как правильно её проводить и какие симптомы указывают на возможное заражение.

Дружба кошки и собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дружба кошки и собаки

Чем опасны гельминты для животных

Гельминты — это паразитические черви, которые живут в организме питомца, питаясь его ресурсами и отравляя токсинами. Заражение может долгое время протекать незаметно, но в конечном итоге приводит к серьёзным проблемам.

Основные последствия глистной инвазии у животных

  • Проблемы с пищеварением: диарея, рвота, запоры, вздутие живота.
  • Аллергические реакции: зуд, покраснения, выпадение шерсти.
  • Общая слабость и апатия: питомец становится вялым, теряет аппетит.
  • Периодический кашель: гельминты могут проникать в лёгкие, вызывая хроническое раздражение.
  • Потеря веса при хорошем аппетите: паразиты "съедают" питательные вещества из пищи.
  • Бледность слизистых оболочек: признак анемии, вызванной паразитами.

Некоторые владельцы замечают, что питомец начинает грызть несъедобные предметы — это тоже может быть признаком глистной инвазии.

Как животные заражаются гельминтами

Многие думают, что если питомец не выходит на улицу, то он в безопасности. Но это не так! Личинки паразитов могут попасть в дом даже на подошве обуви или сумке.

Основные пути заражения

  • Контакт с почвой, песком, мусором на улице.
  • Обнюхивание экскрементов других животных.
  • Поедание сырого мяса, рыбы или падали.
  • Питьё грязной воды, включая лужи и открытые водоёмы.
  • Перенос личинок на обуви, одежде или сумках хозяина.
  • Заражение через блох — они являются переносчиками некоторых видов глистов.

Как правильно проводить обработку от гельминтов

  • Правило №1: Регулярность. Даже если питомец кажется здоровым, профилактика должна проводиться раз в 3 месяца.

Формы препаратов для дегельминтизации

  • Таблетки: самый распространённый вариант. Их можно давать животному вручную или замаскировать в еде.
  • Капли на холку: удобный вариант для кошек и собак, которые не любят принимать лекарства.
  • Суспензии: подходят для щенков и котят, удобны в дозировке.

Важно: веред применением препарата обязательно взвесьте животное, чтобы рассчитать правильную дозу.

Как дать питомцу таблетку

Некоторые животные неохотно принимают лекарства. Вот несколько лайфхаков, как это сделать без стресса:

  • Замаскируйте таблетку в кусочек мяса, сыра или влажного корма.
  • Используйте специальный "таблеткодаватель" - он поможет аккуратно положить таблетку глубже в горло.
  • Разотрите таблетку в порошок и смешайте с лакомством.
  • Держите голову питомца слегка запрокинутой, чтобы он быстрее проглотил лекарство.

Важно: убедитесь, что питомец действительно проглотил таблетку, а не выплюнул её.

Какие препараты помогают от глистов

Существует много эффективных средств для дегельминтизации. Наиболее популярные:

  • Мильбемакс: широкий спектр действия, подходит для кошек и собак.
  • Милпразон: эффективен против круглых и ленточных червей.
  • Дронтал: уничтожает большинство видов гельминтов.

Все эти препараты обладают высокой эффективностью, но их выбор зависит от веса, возраста и состояния здоровья животного.

Перед применением любого средства обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром!

Что делать, если питомец уже заражён глистами

Если вы заметили у животного симптомы глистной инвазии, не пытайтесь лечить его самостоятельно — неправильная дозировка может навредить.

  • Обратитесь к ветеринару для диагностики и подбора схемы лечения.
  • Возможно, потребуется повторный приём препарата через 10-14 дней.
  • После дегельминтизации убирайте лоток или место выгула сразу после испражнения — яйца глистов могут быть заразны.
  • Обязательно обработайте подстилки, игрушки, миски питомца от возможных паразитов.

Гельминты опасны не только для питомцев, но и для людей

Некоторые виды глистов могут передаваться человеку, особенно детям. Чтобы снизить риски заражения:

  • Мойте руки после контакта с питомцем.
  • Регулярно проводите уборку в доме.
  • Не допускайте, чтобы животное облизывало вам лицо.
  • Проводите дегельминтизацию всей семьи, если питомец заражён.

Гельминты — это не просто неприятность, а реальная угроза здоровью питомца и его хозяев. Единственный способ защиты — регулярная профилактика. Не забывайте обрабатывать любимца раз в 3 месяца, даже если он выглядит здоровым.

  • Используйте удобную форму препарата.
  • Следите за правильной дозировкой.
  • Консультируйтесь с ветеринаром перед применением лекарства.

Здоровье вашего питомца — в ваших руках!

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Глава ВТБ: SWIFT уже никому не нужен
Экономика и бизнес
Глава ВТБ: SWIFT уже никому не нужен Аудио 
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Новости спорта
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей Аудио 
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Недвижимость
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы Аудио 
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Какие привычки водителя разрушают автомобиль? Дмитрий Плотников Спрятанный под водой коридор: как природная аномалия изменила библейскую историю — шокирующие расчёты Игорь Буккер Москва не заметит ухода Эрдогана Любовь Степушова
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Последние материалы
Зачем хитрые хозяйки добавляют аспирин при стирке: результат вас поразит
Какой спорт разрушает позвоночник: важные нюансы, о которых никто не говорит
Натуральный сыр своими руками — готовим из творога и молока
Превратите забор в зелёный ковер — 4 лучших вьющихся растения для сада
Яйца подорожали: как готовить, чтобы использовать меньше яиц в разных блюдах
Картофель мелкий, а ботва огромная? Исправляем ситуацию
Самосвалы под запретом: Казахстан борется с разрушением дорог
Секреты ухода за волосами во время беременности, которые помогут сохранить их густоту и силу
В чём секрет долголетия жителей удивительной деревни Камподимеле
Психология парковки: почему мы отключаем музыку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.