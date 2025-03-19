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Мяукает у миски 24/7: почему ваш кот никогда не бывает сыт

4:04
Зоосфера

Некоторые кошки ведут себя так, словно они никогда не сыты, даже если только что поели. Владельцы сталкиваются с ситуацией, когда питомец мяукает у миски, ведет хозяина на кухню, выпрашивает лакомства и кажется одержимым едой.

Кот рядом с миской
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот рядом с миской

Разберемся, почему так происходит и как помочь коту чувствовать себя сытым и довольным.

Голод или манипуляция

Часто коты используют выпрашивание еды как способ привлечь внимание. Владелец реагирует на мяуканье, идет на кухню, разговаривает с питомцем и укрепляет поведение, даже если не дает дополнительную порцию.

Как отличить настоящий голод от манипуляции

  • Кот просит еду, но не доедает - скорее всего, ему нужно внимание.
  • Он ведет вас к миске каждый раз, когда вы встаёте или идёте на кухню - это привычка.
  • Животное продолжает требовать пищу даже после полноценной порции корма - возможно, есть другие причины.

Что делать

  • Переключайте внимание: если кот требует еду, предложите игру или ласку.
  • Не поддавайтесь на провокации: не кормите животное каждый раз, когда оно мяукает.
  • Задайте четкий режим кормления и не отклоняйтесь от него.

Проблемы со здоровьем

Если раньше кошка ела в нормальном режиме, а теперь внезапно начала постоянно требовать пищу, стоит проверить её здоровье.

Какие заболевания могут провоцировать постоянный голод

  • Гипертиреоз (повышенная функция щитовидной железы): приводит к ускоренному обмену веществ и бесконтрольному аппетиту.
  • Сахарный диабет: клетки организма не усваивают глюкозу, и питомец испытывает постоянный голод.
  • Глистные инвазии: паразиты отбирают питательные вещества, из-за чего кот не насыщается.
  • Проблемы с ЖКТ: гастрит, панкреатит и другие заболевания мешают полноценному усвоению пищи.

Что делать

  • Обратиться к ветеринару: сдать анализы, проверить гормоны и исключить паразитов.
  • Следить за состоянием кота: есть ли потеря веса, вялость, изменения в поведении.

Недостаток калорий в рационе

Если корм или натуральное питание не обеспечивают питомца достаточным количеством энергии, он будет быстро проголодаться.

Что проверить

  • Калорийность корма: при смене корма смотрите состав — возможно, он менее сытный.
  • Баланс белков, жиров и углеводов: слишком много клетчатки или углеводов могут мешать насыщению.
  • Качество корма: дешёвые корма содержат вкусовые добавки, из-за чего кот ест больше, но не насыщается.

Что делать

  • Переходить на корм премиум-класса, если текущий корм не дает ощущения сытости.
  • Добавить больше белка в рацион (если кот на натуральном питании).
  • Не менять корм резко, а постепенно адаптировать питомца.

Инстинктивное поведение и стресс

Некоторые кошки едят "про запас" — особенно если у них был негативный опыт (например, жизнь на улице).

Также переедание может быть связано со стрессом, когда кошка:

  • Переживает изменения в доме (новый питомец, переезд).
  • Скучает и нервничает.
  • Испытывает конкуренцию за еду с другими животными.

Что делать

  • Обеспечить спокойную обстановку во время еды.
  • Не оставлять миску полной весь день - кормить по расписанию.
  • Добавить игры и активность, чтобы снизить тревожность.

Вывод

Если кот постоянно требует еду, важно понять, в чем причина:

  • Это привычка и способ привлечь внимание.
  • Это заболевание, влияющее на аппетит.
  • Это неправильное питание, которое не насыщает.
  • Это стресс, заставляющий кота искать утешение в еде.

Разобравшись, можно помочь питомцу чувствовать себя комфортно и приучить его к здоровому режиму питания.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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