Опасность в миске: какие привычки кормления могут убить вашу собаку

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Заворот желудка — одно из самых коварных и быстро развивающихся состояний у собак. Эта патология способна привести к трагическим последствиям всего за несколько часов, и если вовремя не оказать помощь, шансов на спасение почти не остаётся. Многие владельцы даже не подозревают, что обычные привычки кормления и прогулок могут спровоцировать смертельно опасное состояние.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хозяйка кормит собаку

Давайте разберёмся, почему происходит заворот желудка, какие симптомы должны насторожить и как уберечь питомца от этой угрозы.

Что такое заворот желудка у собаки

Заворот желудка — это состояние, при котором желудок наполняется газами, пищей и жидкостью, после чего перекручивается вокруг своей оси. Это приводит к тому, что:

Перекрываются выходы из желудка: пища и газы не могут выйти наружу.

пища и газы не могут выйти наружу. Нарушается кровообращение: ткани желудка испытывают кислородное голодание.

ткани желудка испытывают кислородное голодание. Происходит давление на другие органы: особенно на лёгкие, сердце и сосуды.

особенно на лёгкие, сердце и сосуды. Быстро развивается токсикоз и некроз тканей: если не принять меры, состояние становится необратимым.

Это острая ситуация, требующая немедленного хирургического вмешательства.

Почему возникает заворот желудка

Некоторые собаки находятся в группе риска из-за особенностей строения тела, но заворот может возникнуть у любого питомца, если не соблюдать определённые меры предосторожности.

Наиболее частые причины

Порода

Подвержены крупные собаки с глубокой грудной клеткой:

Немецкие доги

Сенбернары

Ирландские волкодавы

Доберманы

Веймаранеры

Кормление большими порциями

Если собака ест один раз в день и получает сразу большой объём корма, желудок растягивается, создавая идеальные условия для перекручивания.

Физическая активность после еды

Резкие движения, прыжки и бег на полный желудок могут вызвать его смещение и заворот.

Заглатывание воздуха во время еды

Если собака ест слишком быстро и заглатывает много воздуха (аэрофагия), это увеличивает давление в желудке.

Стресс во время еды

Нервозные собаки, питающиеся в спешке или в присутствии других животных, подвержены большему риску.

Возраст

Чаще всего заворот случается у собак старше 4-5 лет, так как с возрастом мышцы желудка ослабевают.

Как понять, что у собаки заворот желудка

Симптомы развиваются стремительно, и чем раньше вы их заметите, тем выше шансы спасти питомца.

Главные признаки

Беспокойство, суетливое поведение.

Живот резко увеличился в размерах, стал твёрдым.

Собака безуспешно пытается вырвать, но выходит только слюна или пена.

Нарушение дыхания — одышка, хрип, затруднённый вдох.

Дёсны сначала бледнеют, затем синеют.

Частый слабый пульс — сигнализирует о начале шокового состояния.

Если у вашей собаки появились подобные симптомы — немедленно отправляйтесь в ветеринарную клинику!

Что делать при подозрении на заворот желудка

Сохраняйте спокойствие: паника только усугубит состояние собаки.

паника только усугубит состояние собаки. Не давайте питомцу воду и пищу: это не поможет, а только увеличит объём желудка.

это не поможет, а только увеличит объём желудка. Перевезите собаку в клинику лёжа на правом боку: так уменьшается давление на сердце и лёгкие.

так уменьшается давление на сердце и лёгкие. Не пытайтесь лечить собаку самостоятельно!

При завороте желудка счёт идёт на минуты, и даже промедление в 1-2 часа может стоить жизни.

Как диагностируют заворот желудка

В ветеринарной клинике врач проведёт осмотр и пальпацию, но для точного диагноза потребуются:

Рентген: покажет расширенный и перекрученный желудок.

покажет расширенный и перекрученный желудок. УЗИ: если есть подозрение на повреждения других органов.

если есть подозрение на повреждения других органов. Анализы крови: помогают оценить степень интоксикации.

Как лечат заворот желудка

Первый этап — снятие острого состояния

Если возможно, ветеринар попробует выпустить газ с помощью зонда.

Если зонд не проходит (что говорит о перекруте), делают прокол брюшной стенки троакаром.

Хирургическая операция — единственный способ спасти собаку

Вскрытие брюшной полости и разворот желудка.

Удаление омертвевших тканей (если есть).

Гастропексия — фиксация желудка к брюшной стенке, чтобы предотвратить рецидив.

Если операция сделана в первые 3-4 часа, шанс на спасение составляет 80-90%.

Как ухаживать за собакой после операции

Соблюдайте строгую диету - небольшие порции несколько раз в день.

- небольшие порции несколько раз в день. Ограничьте активность минимум на 3 недели .

. Регулярно наблюдайте за состоянием собаки - возможны осложнения.

- возможны осложнения. Обращайтесь к врачу при малейших признаках ухудшения.

Можно ли предотвратить заворот желудка

Запрещённые действия

Кормить один раз в день большим объёмом пищи.

Разрешать активные игры сразу после еды.

Давать сухой корм без воды.

Поднимать миску на высокие подставки (исследования показали, что это увеличивает риск).

Что делать, чтобы защитить питомца

Кормить 2-3 раза в день небольшими порциями.

Обеспечить спокойную обстановку во время еды.

Использовать антиглотательные миски, чтобы собака ела медленнее.

Ограничить физическую активность за 1-2 часа до и после еды.

Заворот желудка — смертельно опасное состояние, но его можно предотвратить. Главное — правильное кормление, контроль физической активности и внимательное отношение к здоровью питомца. Если вы заметили тревожные симптомы, не медлите — жизнь собаки зависит от скорости вашего реагирования.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

