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Запретили на законодательном уровне: почему удаление когтей — жестокость

2:15
Зоосфера

Некоторые владельцы домашних животных считают удаление когтей у котов безобидной процедурой, которая поможет защитить мебель от царапин. Однако ветеринары и зоозащитники предупреждают: это крайне болезненная и опасная операция, которая может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Кошка точит когти
Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка точит когти

Что происходит во время операции?

Удаление когтей (онихиэктомия) — это не просто косметическая процедура. В ходе операции кошке ампутируют крайнюю фалангу пальцев, а не только коготь. По сути, это эквивалентно тому, как если бы человеку отрезали фаланги пальцев на руках.

Какие последствия ждут кошку после удаления когтей?

  1. Проблемы с передвижением
    После операции питомец теряет естественную опору для ходьбы, что приводит к изменению походки и увеличенной нагрузке на позвоночник. Со временем это может вызвать хронические боли и раннее развитие артрита.

  2. Психологический стресс
    Когти — это не просто средство защиты, но и важный элемент кошачьего поведения. Лишённые когтей кошки часто становятся более нервными, агрессивными или пугливыми, поскольку теряют чувство безопасности.

  3. Бесполезность операции
    Кошки царапаются не из вредности, а потому что это их естественное поведение. Лишив их когтей, проблему не решить — животное может начать кусаться, что станет ещё большей проблемой для хозяина.

Почему удаление когтей запрещают?

Из-за жестокости и бесполезности процедуры штат Нью-Йорк на законодательном уровне запретил онихэктомию. Закон был инициирован зоозащитниками и поддержан большинством граждан.

Вместо удаления когтей ветеринары рекомендуют альтернативные способы защиты мебели:

  • Регулярная стрижка когтей.
  • Использование когтеточек и специальных накладок.
  • Приучение кошки к альтернативным поверхностям для царапанья.

Удаление когтей — не решение проблемы, а жестокая и вредная практика, от которой страдает питомец. Гуманная альтернатива не только сохранит здоровье кошки, но и поможет избежать ненужного стресса.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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