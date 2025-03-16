Запретили на законодательном уровне: почему удаление когтей — жестокость

Некоторые владельцы домашних животных считают удаление когтей у котов безобидной процедурой, которая поможет защитить мебель от царапин. Однако ветеринары и зоозащитники предупреждают: это крайне болезненная и опасная операция, которая может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
Удаление когтей (онихиэктомия) — это не просто косметическая процедура. В ходе операции кошке ампутируют крайнюю фалангу пальцев, а не только коготь. По сути, это эквивалентно тому, как если бы человеку отрезали фаланги пальцев на руках.
Проблемы с передвижением
После операции питомец теряет естественную опору для ходьбы, что приводит к изменению походки и увеличенной нагрузке на позвоночник. Со временем это может вызвать хронические боли и раннее развитие артрита.
Психологический стресс
Когти — это не просто средство защиты, но и важный элемент кошачьего поведения. Лишённые когтей кошки часто становятся более нервными, агрессивными или пугливыми, поскольку теряют чувство безопасности.
Бесполезность операции
Кошки царапаются не из вредности, а потому что это их естественное поведение. Лишив их когтей, проблему не решить — животное может начать кусаться, что станет ещё большей проблемой для хозяина.
Из-за жестокости и бесполезности процедуры штат Нью-Йорк на законодательном уровне запретил онихэктомию. Закон был инициирован зоозащитниками и поддержан большинством граждан.
Вместо удаления когтей ветеринары рекомендуют альтернативные способы защиты мебели:
Удаление когтей — не решение проблемы, а жестокая и вредная практика, от которой страдает питомец. Гуманная альтернатива не только сохранит здоровье кошки, но и поможет избежать ненужного стресса.
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