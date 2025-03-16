Запретили на законодательном уровне: почему удаление когтей — жестокость

2:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые владельцы домашних животных считают удаление когтей у котов безобидной процедурой, которая поможет защитить мебель от царапин. Однако ветеринары и зоозащитники предупреждают: это крайне болезненная и опасная операция, которая может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кошка точит когти

Что происходит во время операции?

Удаление когтей (онихиэктомия) — это не просто косметическая процедура. В ходе операции кошке ампутируют крайнюю фалангу пальцев, а не только коготь. По сути, это эквивалентно тому, как если бы человеку отрезали фаланги пальцев на руках.

Какие последствия ждут кошку после удаления когтей?

Проблемы с передвижением

После операции питомец теряет естественную опору для ходьбы, что приводит к изменению походки и увеличенной нагрузке на позвоночник. Со временем это может вызвать хронические боли и раннее развитие артрита. Психологический стресс

Когти — это не просто средство защиты, но и важный элемент кошачьего поведения. Лишённые когтей кошки часто становятся более нервными, агрессивными или пугливыми, поскольку теряют чувство безопасности. Бесполезность операции

Кошки царапаются не из вредности, а потому что это их естественное поведение. Лишив их когтей, проблему не решить — животное может начать кусаться, что станет ещё большей проблемой для хозяина.

Почему удаление когтей запрещают?

Из-за жестокости и бесполезности процедуры штат Нью-Йорк на законодательном уровне запретил онихэктомию. Закон был инициирован зоозащитниками и поддержан большинством граждан.

Вместо удаления когтей ветеринары рекомендуют альтернативные способы защиты мебели:

Регулярная стрижка когтей.

Использование когтеточек и специальных накладок.

Приучение кошки к альтернативным поверхностям для царапанья.

Удаление когтей — не решение проблемы, а жестокая и вредная практика, от которой страдает питомец. Гуманная альтернатива не только сохранит здоровье кошки, но и поможет избежать ненужного стресса.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



