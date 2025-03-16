Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить идеальный кляр без яиц? Простые ингредиенты всегда под рукой
Постный пирог, который сочнее обычного — попробуйте и убедитесь сами
Гладиолусы гниют перед посадкой? Эта обработка спасет луковицы
Ваш автомобиль обречен: проблемы, после которых его лучше продать
Принимаете эти препараты? Врач предупреждает о риске развития депрессии
Как за два месяца заработать миллион миль и облететь весь мир
Зелень, которая делает еду вкуснее, а организм крепче: выращиваем любисток правильно
Япония и Франция объединяются для добычи редкоземельных ресурсов
Гибрид или электрокар? Выбираем новый Mercedes-Benz CLA

5 распространённых ошибок, которые делают кошек нервными и злыми

2:57
Зоосфера

Кошки — создания независимые, но это не значит, что они не нуждаются в воспитании и внимании. Часто, из-за незнания их психологии или чрезмерного уважения к их самостоятельности, мы совершаем ошибки, которые могут привести к агрессивному поведению питомца. Какие именно?

Кошка пьет воду
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка пьет воду

Понимание природы кошки

Агрессия у кошек — это не просто каприз, а инстинктивное поведение, помогающее выживать в дикой природе. Они защищают территорию, потомство и себя в случае угрозы.

Даже в домашней среде кошка может проявлять агрессию, особенно во время визита к ветеринару, при стрессе или если чувствует невозможность убежать. Понимание её поведения поможет избежать конфликтов.

Признаки надвигающейся агрессии:

  • Жёсткость тела;
  • Пристальный взгляд;
  • Выжидательная поза;
  • Быстрое движение хвостом;
  • Прижатые уши;
  • Расширенные зрачки;
  • Взъерошенная шерсть;
  • Рычание и громкие крики.

Если заметили один или несколько таких сигналов — дайте кошке пространство, не заставляйте её контактировать.

5 ключевых ошибок в воспитании кошки

1. Беспокойство во время отдыха

Когда котёнок спит или ест, важно не мешать ему. Сон критически важен для его здоровья и психологического комфорта. Если тревожить животное, оно начнёт ассоциировать ваше присутствие со стрессом и может стать агрессивным.

2. Игнорирование питомца

Кошка — не просто домашний житель, а член семьи, нуждающийся во внимании. Независимость не означает отсутствие потребности в общении. Регулярные игровые сессии укрепляют связь с хозяином и помогают избежать агрессивного поведения.

3. Принудительный контакт

Кошки сами решают, когда хотят ласки. Насильственные обнимашки или попытки взять на руки могут вызвать у животного стресс. Лучше дождаться, когда кошка сама проявит инициативу.

4. Отсутствие игр

Игра — это не просто развлечение, а способ тренировки, снятия стресса и укрепления отношений. Однако важно избегать игр руками — так кошка может привыкнуть к агрессии по отношению к человеку. Лучше использовать игрушки.

5. Неадаптированность к изменениям

Кошки привязаны к привычному укладу. Любая перемена — переезд, новый питомец, ремонт — может стать для неё серьёзным стрессом. Постепенное знакомство с изменениями поможет избежать агрессивных реакций.

Кошки — не собаки, но тоже нуждаются в воспитании и внимании. Деликатный подход, уважение к их границам и позитивное подкрепление помогут вырастить уравновешенного и дружелюбного питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". В настоящее время в мире насчитывается около 600 млн домашних кошек, и выведено около 200 пород.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Садоводство, цветоводство
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Если до утра 17 марта остатки курского гарнизона ВСУ не сдадутся, их уничтожат
Военные новости
Если до утра 17 марта остатки курского гарнизона ВСУ не сдадутся, их уничтожат Аудио 
Можно ли пускать кошку в постель? Всё не так просто
Домашние животные
Можно ли пускать кошку в постель? Всё не так просто Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Последний шанс для ВСУ: что произойдет 17 марта в 6 утра — Зеленский не оставит своих в живых Дмитрий Плотников
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Последние материалы
Последний шанс для ВСУ: что произойдет 17 марта в 6 утра — Зеленский не оставит своих в живых
Постный пирог, который сочнее обычного — попробуйте и убедитесь сами
Гладиолусы гниют перед посадкой? Эта обработка спасет луковицы
Ваш автомобиль обречен: проблемы, после которых его лучше продать
Принимаете эти препараты? Врач предупреждает о риске развития депрессии
5 распространённых ошибок, которые делают кошек нервными и злыми
Как за два месяца заработать миллион миль и облететь весь мир
Зелень, которая делает еду вкуснее, а организм крепче: выращиваем любисток правильно
Япония и Франция объединяются для добычи редкоземельных ресурсов
Гибрид или электрокар? Выбираем новый Mercedes-Benz CLA
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.