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Ваша кошка опять в коробке? Оказывается, у неё есть на это веские причины

2:21
Зоосфера

Как только в доме появляется картонная коробка, она тут же становится кошачьей собственностью. Питомец забирается внутрь, урчит от удовольствия и не собирается её покидать. Почему же кошки так любят коробки? Исследования учёных показали, что на это есть пять веских причин.

Кот в коробке
Фото: flickr.com by Windell Oskay, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кот в коробке

1. Коробка — идеальное убежище

В дикой природе кошки выживают благодаря умению прятаться. Коробка создаёт иллюзию безопасности, где питомец чувствует себя невидимым для потенциальных врагов. Даже домашние коты инстинктивно ищут укрытие при стрессе — это не трусость, а продуманная стратегия выживания.

2. В коробке всегда тепло

Кошки любят тепло, а картон отлично удерживает температуру. Учёные выяснили, что внутри коробки воздух прогревается на 2-3 градуса выше, чем в остальной комнате. Это объясняет, почему пушистые любимцы часто выбирают простую коробку, игнорируя дорогие лежанки.

3. Охотничий инстинкт

Коробка становится полигоном для тренировок: затаившись внутри, кошка готовится к атаке, разыгрывая сцену засады. Это развивает реакцию, укрепляет мышцы и поддерживает природные охотничьи навыки. Даже если "добыча" — всего лишь мячик или солнечный зайчик, охотничий азарт никуда не исчезает.

4. Ностальгия по детству

Котята первые недели жизни проводят в тесном укрытии рядом с матерью. Подсознательно картонные коробки вызывают у взрослой кошки ощущение защищённости и комфорта, напоминая ей о беззаботных временах детства.

5. Коробка — игрушка для когтей и лап

Кошки любят не только сидеть в коробках, но и активно их царапать. Шершавая поверхность картона — идеальный тренажёр для когтей, а запах клея или древесины пробуждает любопытство. В итоге обычный ящик превращается в многофункциональную игрушку.

Коробка для кошки — это не просто укрытие, а целый мир, где она чувствует себя в безопасности, тренируется и развлекается. Так что в следующий раз, обнаружив питомца в коробке, не удивляйтесь — он просто следует своим природным инстинктам.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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