Собаки толстеют не просто так. Оказывается, у людей всё то же самое

2:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Можно ли винить только силу воли в ожирении? Новое исследование британских учёных даёт неожиданный ответ: склонность к лишнему весу может быть заложена в генах. Причём это касается не только людей, но и золотистых ретриверов — одних из самых обжорливых собак.

Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Золотистый ретривер

Генетические особенности золотистых ретриверов

Группа британских исследователей изучила 250 золотистых ретриверов. Специалисты оценили их массу тела, аппетит и провели генетический анализ.

В результате выяснилось, что у собак, склонных к ожирению, есть определённые мутации в гене, который отвечает за регуляцию чувства сытости.

Но самое интересное открытие произошло дальше: ученые обнаружили, что тот же ген с мутациями присутствует и у людей, страдающих ожирением.

Нарушенная регуляция сытости

"Этот ген связан с механизмом контроля чувства голода и насыщения. Люди с его мутацией хуже чувствуют насыщение, поэтому им требуется больше еды, чтобы почувствовать себя сытыми", — объясняет исследователь Ксавье Приер, из Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm).

Иными словами, дело не только в самоконтроле: если у человека или собаки есть такая генетическая особенность, их организм просто не подаёт сигнал о насыщении вовремя.

Ожирение — не просто недостаток дисциплины

Это открытие важно не только с научной точки зрения, но и с социальной. Оно подчёркивает, что лишний вес — это не всегда следствие неправильного образа жизни.

"Обвинять людей в отсутствии силы воли не имеет смысла. Мы не равны в способности контролировать аппетит", — комментирует Приера.

Новые перспективы лечения ожирения

Исследование также открывает двери для разработки новых методов лечения ожирения. Понимание генетических причин поможет создать более эффективные препараты, адаптированные под конкретные мутации. Ведь в зависимости от типа мутации пациент может по-разному реагировать на лекарства.

Наука продолжает доказывать: генетика играет важную роль в обмене веществ, и некоторые организмы просто "запрограммированы" на набор веса.

Вопрос теперь в том, как использовать эти знания для борьбы с ожирением.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

