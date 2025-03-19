Копает пол, диван и даже вашу кровать — что творится в голове у собаки? Разбираем самые неожиданные причины

5:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваша собака внезапно начала активно "копать" ковёр, диван или даже паркет, не спешите ругать её. Такое поведение может показаться странным, особенно если питомец никогда не бывал на улице без присмотра. Но на самом деле за этой привычкой кроются инстинкты, эмоции и даже физиологические процессы. Разбираемся, почему собака устраивает "раскопки" прямо в доме и что с этим делать.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чихуахуа

Охотничий инстинкт — память предков

Копание земли когда-то было жизненно важным навыком для диких собак. Они разрывали норы, чтобы достать мелких животных — кротов, мышей, сусликов. У современных домашних собак этот инстинкт сохранился, даже если добыча им больше не нужна.

Особенно выражено это поведение у пород, которые были выведены для охоты:

Терьеры (джек-рассел, фокстерьер, ягдтерьер): они исторически использовались для выкапывания лис и барсуков.

они исторически использовались для выкапывания лис и барсуков. Таксы: эти собаки охотились в норах, вытаскивая оттуда барсуков.

эти собаки охотились в норах, вытаскивая оттуда барсуков. Шнауцеры: отличные крысоловы, которым было привычно копать, чтобы достать грызунов.

Как понять, что причина именно в инстинкте

Собака роет интенсивно и азартно.

Чаще всего выбирает пушистые ковры или мягкую мебель (напоминающую почву).

Может при этом принюхиваться, будто что-то ищет.

Как скорректировать поведение

Давайте собаке больше физических нагрузок. Длительные прогулки и активные игры помогут перенаправить энергию.

Используйте игрушки для поиска (например, коврики с "карманами" для корма).

Разрешите собаке копать в специально отведённых местах — например, организуйте песочницу на даче.

Стресс, тревога и скука

Копание — это не просто игра, а способ выплеснуть накопившуюся энергию. Если питомцу не хватает внимания или он испытывает тревогу, он может начать копать мебель и пол, чтобы хоть как-то себя занять.

Какие ситуации провоцируют копание

Долгое одиночество: если собака остаётся одна дома на много часов, она может искать способы разрядить скуку.

если собака остаётся одна дома на много часов, она может искать способы разрядить скуку. Смена обстановки: переезд, ремонт или появление нового питомца могут вызвать стресс.

переезд, ремонт или появление нового питомца могут вызвать стресс. Недостаток общения и активности: собаки — социальные животные, им важно взаимодействовать с хозяином.

Как помочь собаке

Оставляйте интерактивные игрушки, чтобы питомцу было чем заняться в одиночестве.

Уделяйте больше внимания — играйте, гуляйте, тренируйте питомца.

Если причина в стрессе, попробуйте создать предсказуемый распорядок дня — собаки любят стабильность.

Территориальное поведение — здесь пахнет мной

На лапах у собак есть специальные железы, выделяющие индивидуальный запах. Когда питомец копает ковёр или диван, он фактически помечает территорию, оставляя на ней свой аромат.

Чаще всего так делают

Молодые кобели, особенно в период полового созревания.

Щенки, привыкающие к новому дому.

Собаки, испытывающие ревность (например, после появления нового питомца или ребёнка).

Что делать, если питомец помечает мебель

Давайте больше возможностей для естественного метить территорию — чаще выгуливайте собаку.

Ограничьте доступ к местам, где она особенно любит "копать".

Используйте спреи с феромонами, которые помогают успокоить тревожных собак.

Инстинкт гнездования — собака готовится к щенкам

Беременные самки перед родами часто начинают рыть мягкие поверхности — одеяла, подушки, ковры. Это инстинктивное поведение: в природе собаки выкапывали ямы, чтобы создать безопасное укрытие для своих щенков.

Признаки, что собака готовится к родам

Копает особенно часто и целенаправленно.

Выбирает тёплые, уединённые места.

Может проявлять беспокойство, носить игрушки в "гнездо".

Что делать

Если собака действительно беременна — подготовьте ей удобное место для родов.

Если она не беременна, но ведёт себя так же, возможна ложная беременность — стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Как отучить собаку "копать" в доме?

Наблюдайте за поведением: важно понять причину, прежде чем пытаться исправить привычку.

важно понять причину, прежде чем пытаться исправить привычку. Переключите внимание: игрушки, тренировки и прогулки помогут снизить потребность копать.

игрушки, тренировки и прогулки помогут снизить потребность копать. Создайте альтернати ву: например, дайте собаке копать в песочнице или на участке.

например, дайте собаке копать в песочнице или на участке. Не ругайте питомца: наказания только усиливают тревожность, а поведение может стать ещё хуже.

Когда стоит обратиться к специалисту

Если собака копает навязчиво, кусает пол или мебель, проявляет тревожное поведение, стоит проконсультироваться с кинологом или зоопсихологом. В редких случаях такое поведение может быть связано с неврологическими проблемами или обсессивно-компульсивным расстройством у собак.

Сигналы тревоги

Собака копает чрезмерно долго или делает это слишком агрессивно.

У питомца другие признаки тревожности — он воет, кусает лапы, грызёт мебель.

Копание сопровождается другими странностями — например, собака "ловит" невидимые объекты или бегает кругами.

В таких случаях важно не игнорировать проблему и обратиться за профессиональной помощью.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

