Собака точит зубы о ваши ботинки? Вам поможет один неожиданный лайфхак

4:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый владелец собаки хотя бы раз сталкивался с проблемой испорченной обуви. Новый ботинок превратился в лохмотья, тапки исчезли в пасти питомца? Это не каприз и не акт мести, а естественное поведение собаки.

Фото: commons.wikimedia.org by Jack Berry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Доберман

Почему же обувь так привлекает собак, и как отучить питомца от этой вредной привычки, не прибегая к наказаниям? Разбираемся в причинах и эффективных методах решения проблемы.

Почему собаки грызут обувь

Инстинкты щенка: до 6-7 месяцев у собак идет смена зубов, и они испытывают дискомфорт в деснах. Жевание помогает снять зуд и напряжение.

до 6-7 месяцев у собак идет смена зубов, и они испытывают дискомфорт в деснах. Жевание помогает снять зуд и напряжение. Стресс и тревога: собаки, особенно молодые или гиперактивные, грызут обувь, когда остаются одни. Им нужен способ выплеснуть энергию и успокоиться.

собаки, особенно молодые или гиперактивные, грызут обувь, когда остаются одни. Им нужен способ выплеснуть энергию и успокоиться. Запах хозяина: обувь пахнет владельцем сильнее, чем другие вещи, ведь на ней оседает пот и естественные запахи тела. Грызть такую вещь — значит быть ближе к хозяину.

обувь пахнет владельцем сильнее, чем другие вещи, ведь на ней оседает пот и естественные запахи тела. Грызть такую вещь — значит быть ближе к хозяину. Скука: если у собаки нет достаточно игрушек или внимания, она ищет способы развлечься. Ботинки — идеальная жертва: они мягкие, удобные и всегда доступны.

если у собаки нет достаточно игрушек или внимания, она ищет способы развлечься. Ботинки — идеальная жертва: они мягкие, удобные и всегда доступны. Охотничий инстинкт: некоторые породы (например, лабрадоры, терьеры, хаски) обожают что-то носить и разрывать на части. Это напоминает им охоту.

Теперь, когда мы поняли причины, разберем эффективные методы борьбы с привычкой грызть обувь.

Методы, которые действительно работают

Дайте собаке правильную альтернативу

Возьмите старую футболку, которую носили несколько дней, чтобы она впитала ваш запах.

Отдайте футболку собаке — пусть жует ее, а не вашу обувь.

Если щенок тянется к ботинкам, перенаправьте его к футболке и похвалите.

Почему это работает

Футболка дает собаке знакомый запах, но при этом не является запрещенным предметом, поэтому питомец легче отказывается от обуви.

Используйте антизапах

Собаки терпеть не могут запах цитрусовых.

Натрите обувь эфирным маслом лимона или апельсина — питомец перестанет ее трогать.

Можно использовать и другие неприятные для собак запахи: уксус, острый перец, лаванда.

Специальные спреи с горьким вкусом (продаются в зоомагазинах) также помогут отбить охоту грызть обувь.

Почему это работает

Собаки чувствительны к запахам, а цитрусовые ассоциируются у них с неприятными эмоциями.

Спрячьте обувь подальше

Самый простой способ: убирать обувь в закрытый шкаф или использовать обувницы.

Не оставляйте обувь на видном месте: если у собаки не будет соблазна, проблема решится сама.

Используйте защитные боксы: они помогут, если собака все же находит способ добраться до обуви.

Почему это работает

Нет обуви — нет проблемы!

Дайте собаке больше активности

Гуляйте не менее часа в день — уставшая собака меньше шкодит.

Используйте умственные игры: прячьте лакомства, учите новые команды.

Давайте жевательные игрушки — кости, веревки, специальные игрушки с угощением внутри.

Почему это работает

Гиперактивная собака — это скучающая собака. Чем больше активности, тем меньше разрушений дома.

Умное воспитание без крика и наказаний

Что делать, если собака уже схватила обувь:

Спокойно скажите "нельзя" и предложите альтернативу (игрушку, футболку).

Когда собака возьмет правильный предмет, похвалите ее и дайте лакомство.

Не ругайте собаку, если нашли испорченный ботинок спустя время — питомец не поймет, за что его наказывают.

Почему это работает

Собаки учатся через положительное подкрепление — если ругать, они просто начнут бояться хозяина.

Когда нужна помощь кинолога

В редких случаях грызть обувь — это признак серьезной проблемы. Если собака:

Продолжает портить вещи, несмотря на все методы.

Испытывает тревогу при расставании с хозяином.

Проявляет агрессию, если ее отгоняют от обуви.

Лучше проконсультироваться с кинологом — возможно, проблема кроется в психологии питомца.

Заключение

Грызть обувь — естественное поведение собаки, но с ним можно справиться без криков и наказаний. Главное — дать питомцу альтернативу, убрать обувь с видного места, добавить физическую активность и использовать запахи, которые не нравятся собакам.

Метод с футболкой и эфирным маслом действительно работает, но для наилучшего результата лучше совмещать несколько способов.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

